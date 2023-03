Cătălin Moroșanu, dezvăluiri din viața de tătic! Vrea să îl inițieze pe micul Patrick în lupte: "Vreau să îl fac bărbat" | EXCLUSIV

In articol:

Cătălin Moroșanu este unul dintre cei mai iubiți și apreciați sportivi de la noi din țară, iar de când a apărut în lumina reflectoarelor, vedeta a reușit să atragă de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas și cu care păstra legătura prin intermediul rețelelor de socializare.

Cătălin Moroșanu se pregătește să își învețe fiul să lupte

Cătălin Moroșanu este un om foarte iubit de public, astfel că mereu îi surprinde cu diverse proiecte. Luptătorul a început să aibă activitate și în domeniul muzical, nu doar în cel sportiv.

Cătălin Moroșanu a devenit tată de băiat în urmă cu un an și trei luni. De atunci radiază de fericire și are grijă ca micuțului Patrick să nu îi lipsească nimic. Deși este poreclit Moartea din Carpați, acesta este un familist convins și foarte sensibil când vine vorba de cei dragi. Într-un interviu exclusiv, Moroșanu ne-a dezvăluit că așteaptă ca fiul lui să crească, să îl învețe cum stă treaba cu bătaia.

"Patrick are un an și trei luni, încă se chinuie să meargă. Merge câțiva pași, câțiva metri, dar mai lasă-l. Îl mai las câțiva ani, iau așa de mic? Oricum o să îl duc la lupte, vreau să îl fac bărbat, eu asta aș vrea. Să nu vină băiatul de la școală, tată, am luat bătaie, că ar fi rușinos. Intru în pământ de rușine. Îl învăț cât are nevoie și dacă vrea să facă performanță este doar decizia lui.", a declarat Cătălin Moroșanu.

Cătălin Moroșanu, adevărul despre prietenia cu Jador

Cătălin Moroșanu și Jador sunt un cuplu de prieteni pe care nu te saturi să îi urmărești. Sunt moldoveni amândoi, amuzanți, modești și foarte sinceri, iar lista de lucruri în comun poate continua. Cătălin Moroșanu ne-a mărturisit că a ținut legătura cu Jador și că artistul chiar îi cere sfaturi în legătură cu idilele lui romantice. Iată ce discuții mai au cei doi.

"Vorbesc tot timpul cu Jador. Mereu îmi cere sfaturi cu privire la toate idilele lui nebunești, oricum e un nebun. Dar îl înțeleg, pentru că la vârsta lui și eu am fost un nebun, acum vorbesc ca un bătrân. Încă suntem prieteni, cred că este singurul meu prieten cu care am rămas după experiența show-ului de supraviețuire. Cred că o să rămânem în continuare, pentru că ne înțelegem foarte bine, nu ne leagă absolut nimic, dar simpla prietenie. Nu avem business-uri, nu suntem amândoi cântăreți sau sportivi. Suntem prieteni și cred că lucrul ăsta e cel mai important.", a mărturisit Cătălin Moroșanu, la WOWnews.

