Cătălin Moroșanu, mesaj pentru Jador după ce a fost eliminat de la Survivor România 2021: „Te pupă nașul și...”

Jador a prăăsit competiția Survivor România 2021 din cauza problemelor medicale. Faimosul i s-a alătura colegilor săi pentru ultima dată în ediția de joi seara, unde Daniel Pavel a făcut anunțul trist al plecării. Cântărețul a suferit mai multe accidentări pe traseu, motiv pentru care nu mai poate concura.

Cătălin Moroșanu, alături de care Jador a format o relație strânsă de prietenie în competiție, a transmis un mesaj emoționant pe pagina sa de Instagram pentru colegul său.

„Felicitări pentru tot ce ai realizat la Survivor România, Jadorel! Ai demonstrat un caracter frumos, iar pentru tine vor urma alte proiecte frumoase. Sănătatea e cea mai importantă. Te pupă nașul și te așteptăm acasă pentru că acasă e cel mai bine!”, este mesajul pe care Cătălin Moroșanu i l-a transmis lui Jador, la Instastory.

Cărălin Moroșanu, mesaj pentru Jador [Sursa foto: Instagram]

Jador părăsește Survivor România 2021 din motive medicale

Jador a avut mai multe accidente de-a lungul parcursului său în competiție. Din păcate, problemele la genunchi i-au fost fatale în parcursul său în competiția din Republica Dominicană. Înainte să părăsească echipa Faimoșilor, Jador le-a cerut iertare celor cărora le-a greșit.

„Mulțumesc Kanal d că m-ați invitat la acest show. Am crezut că e o joacă de copii și nu va fi așa greu. Este cel mai greu show la care am participat vreodată. Mi-am dorit să fiu aici, am luptat cât am putut, m-au iubit oamenii. Prima oară când m-am accidentat am rămas pentru oamenii care mă iubesc. Ei mi-au dat de mâncare, mi-au făcut părinții mândri de mine. M-au ridicat de la Ionuț la Jador.

Dumnezeu mi-a îndeplinit tot ce mi-am dorit. Sper că aici am rămas cel mai iubit, eu trăiesc din iubirea oamenilor, ei m-au făcut ce sunt, ei mi-au potolit foamea, că era foame mare la mine acasă.

M-am luptat cu bărbați, nu am fost atât de praf, m-am descurcat. Am fost cu niște campioni mondiali în echipa mea și fotbaliști. Să mă ierte toți că am greșit, că am gură mare, dar nu țin în suflet nicio răutate”, a spus Jador.