Cătălin Moroșanu și-a sărbătorit ziua de naștere. Câți ani a împlinit Moartea din Carpați

Cătălin Moroșanu este unul dintre cei mai apreciați sportivi din țara noastră. Moartea din Carpați, așa cum îl mai știe lumea, și-a sărbătorit, astăzi, ziua de naștere. Câți ani a împlinit boxierul?

Cătălin Moroșanu a împlinit 37 de ani

Miercuri, 30 iunie, Cătălin Moroșanu și-a sărbătorit ziua de naștere.

Sportivul a împlinit vârsta de 37 de ani și se declară un bărbat împlinit din toate punctele de vedere. A reușit să aibă atât realizări din punct de vedere profesional, cât și pe plan sentimental.

Chiar dacă viața lui nu a fost una ușoară și a trebuit să facă performanță ca să ajungă unde este astăzi, este mulțumit de ceea ce a realizat.

Pe contul său de socializare, fostul concurent de la Survivor România a postat un mesaj emoționant despre această vârstă pe care a împlinit-o, dar și despre lucrurile pe care le-a realizat până la 37 de ani.

"Astăzi împlinesc 37 de ani de viață, o vârstă a maturității și a realizărilor pe plan profesional! Privesc în trecut și îmi amintesc prin câte lucruri am trecut: am făcut mult bine, dar am făcut și rau, am avut realizări, am avut și esecuri, am plans, dar am și râs, am fost băiat bun, dar în același timp am fost și rău! Toată cariera mea a fost ca un vis frumos din care nu aș vrea sa mă mai trezesc vreodată! Sportiv, vedetă tv, politician, promotor și ambasador al României pe plan sportiv. Am cunoscut oameni din toate categoriile sociale și prin ei am trăit fiecare moment din viața mea! Ce îmi doresc de ziua mea?

Să am parte de sănătate, să am grijă de familia mea, să mă înconjor de oameni de calitate și să reușesc să inspir oameni in continuare. Finalitatea învățăturilor acumulate de-a lungul vieții mele de până acum va fi Academia Cătălin Moroșanu. Acolo îmi doresc să adun practicanți din toate artele marțiale ăi sa educăm copiii noștri, să le dezvoltăm personalitatea și să-i pregătim pentru rolul pe care o sa-l aibă în societatea în care trăiesc! Vă mulțumesc pentru mesajele extraordinare și să nu uitați că fără voi eu nu aș exista!!!", a scris Cătălin Moroșanu, pe contul său de Instagram.