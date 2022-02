Cătălin Scărlătescu a renunțat la aceste alimente și a slăbit 52 de kilograme. Ce dietă a ținut chef-ul

In articol:

Cătălin Scărlătescu s-a hotărât să facă o schimbare radicală în viața lui acum ceva timp după ce a văzut că ajunsese la 120 de kilograme, iar problemele de sănătate veneau încet, dar sigur. Înarmat cu foarte multă ambiție și răbdare, chef-ul a reușit să slăbească circa 50 de kilograme. Acum este într-o formă de zile mari, însă nu a fost prima dată când s-a confruntat cu kilogramele în plus.

În urma primirii unor analize medicale care nu au fost deloc bune, Cătălin Scărlăteascu a decis să facă ceva pentru sănătatea sa, așa că a început un nou regim de viață, care a inclus un meniu foarte sănătos, dar și sport.

Cum a slăbit Cătălin Scărlătescu?

Primul pas spre silueta perfectă a fost să renunțe la produsele de panificație și a introdus în alimentație doar crudități. De asemenea, chef-ul atrage atenția asupra faptului că această dietă este foarte strictă și că, înainte ca cineva să ia decizia de a o urma, este necesar să ceară sfatul unui medic pentru a vedea dacă i se potrivește acest regim.

De asemenea, Cătălin Scărlăteascu a renunțat și la carne și alcool, alimente sărate, prăjeli, alimentația lui fiind bazată pe consumul de multe legume și fructe proaspete.

„Am zis că vreau să fac o schimbare. Dar cred că erau şi toate date peste cap în analize. Erau praf, nu mai dormeam bine şi am zis, gata, trebuie să slăbesc. Nu mai mănânc carne deloc, nu mai beau alcool. E simplu. Eu am spus într-o zi că nu mai fumez şi n-am mai fumat, la fel pot să zic orice. Nu am mâncat pâine, carne, dulciuri şi nu am băut alcool.

Am mâncat, în schimb, doar salate proaspete, spanac, ştevie, castraveţi, roşii, mere, grapefruit, prune, nuci şi migdale neprăjite şi nesărate. Nu contează ordinea sau cantitatea, însa nu ai voie să mănânci nimic altceva. Legumele se pot face pe grătar, verziturile se fac salate proaspete stropite doar cu lămâie (fără ulei) şi un strop de sare, iar fructele se consumă proaspete”, a mai spus el.