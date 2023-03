Cătălin Scărlătescu, la un pas de leșin, în plină stradă: ”Auzeam o voce” Doina Teodoru și-a dat seama imediat că ceva rău se întâmplă cu iubitul ei

In articol:

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru sunt printre echipele finale ale show-ului din America, acolo unde toate probele devin mai intense odată cu avansarea spre marea finală.

Timp în care, după atâta luptă, și concurenții sunt tot mai obosiți, mai slăbiți și mai epuizați, iar asta se vede în intervenția tot mai deasă a medicului în ceea ce îi privește.

Cătălin Scărlătescu a avut nevoie de ajutorul medicului

De data aceasta, cel care a avut nevoie de ajutor a fost Cătălin Scărlătescu. Chef-ul și iubita lui au luptat până la lăsarea serii pentru a termina toate probele date de Irina Fodor, iar asta, ulterior, l-a costat.

Imediat după ce au fost lăsați să pornească în căutarea unei cazări, Cătălin Scărlătescu nu a mai putut face decât câțiva pași, simțind apoi că se prăbușește.

Vedeta spune că a avut câteva clipe în care nu mai distingea lucruri, nu mai înțelegea ce se întâmplă în jur, auzea voci și avea senzația că nu se mai poate ține pe picioare.

Moment în care și-a luat iubita de mână și s-a așezat pe prima bancă, atunci când medicul a și intervenit. I-au fost administrate niște vitamine, ulterior a fost dus la hotel, acolo unde i s-a făcut o perfuzie, iar a doua zi dimineața a fost iar pus pe pastile.

„Auzeam așa niște voci pe lângă mine, o vedem pe Irina, o vedeam pe Doina, dar nu înțelegeam care e treaba cu rucsacii.(...) N-am nici cea mai vagă idee. Poate am stat prea mult în soare. Am luat-o pe Doina de mână pentru că mă cam bălăngăneam și am zis să nu cad, îmi vâjâiau urechile, auzeam o voce. Am reușit să mă așez pe o bancă și aia a fost.(...) Am început să disting chestii, mi-am văzut și rucsacul, am văzut-o și pe Doina, am început să îi aud bine și încet, încet am început să îmi vină în memorie frânturi din ce fusese înainte”, a mărturisit Cătălin Scărlătescu, în cadrul unei emisiuni TV.

În urma situației extrem de dure prin care au trecut, Doina Teodoru spune că a simțit imediat că lui Scărlătescu îi este rău. Primul semn pe care i l-a dat fiind faptul că s-a sprijinit de ea, deși el a vrut să pară că are totul sub control.

„Pe mine m-a prins de mână și în momentul ăla mi-am dat seama că se întâmplă ceva rău cu el, că nu este bine”, a spus Doina Teodoru.

Cătălin Scărlătescu, la un pas de leșin, în plină stradă [Sursa foto: Captură video - Antena 1, America Express]