Cătălin Scărlătescu, traumatizat de un preparat culinar! Cum a ajuns celebrul chef să nu mai gătească acest desert: „Eram și eu copil amărât”

Chef Cătălin Scărlătescu este recunoscut drept unul dintre cei mai pricepuți bucătari din țara noastră. Pasionat de ceea ce face și dedicat în bucătărie, Scărlătescu a reușit să-și formeze o carieră de succes.

Chiar dacă poate să gătească orice preparat, cheful refuză cu desăvârșire să pregătească un anumit desert.

Celebrul maestru bucătar refuză să gătească un anumit desert. [Sursa foto: Instagram]

Cătălin Scărlătescu nu prepară niciodată acest desert

Cătălin Scărlătescu este pasionat de bucătărie și de preparate culinare, atât din țara noastră, cât și internaționale sau exotice.

Iată totuși că maestrul bucătar nu face niciodată clătite, unul dintre cele mai banale și comune deserturi din România. Bineînțeles, motivul pentru care Scărlătescu nu gătește celebrul desert nu este pentru că nu ar cunoaște modul în care se prepară, ci pentru că, în tinerețe, a avut o experiență foarte neplăcută cu acestea.

La un job pe care l-a avut când era mult mai tânăr, în cadrul unui restaurant, se pare că bucătarul îi făcea ochi dulci chiar fiicei chef-ului de acolo. În momentul în care acela și-a dat seama, l-a pedepsit pe Cătălin, așa că l-a pus să facă 10 mii de clătite.

„Lucram undeva într-o locație pe malul mării și era un chef bucătar care avea o fată foarte frumoasă. Și am făcut eu pe dracu-n patru așa și am intrat pe sub pielea ei. La un moment dat a venit tatăl ei și a zis: Te dau afară! Și i-am zis: „Te rog eu frumos, nu mă da afară”. Că eram și eu copil amărât. Mi-a spus că dacă vreau să rămân la muncă trebuie să fac 10.000 de clătite. M-am ars pe mâini. Am făcut 10.000 de clătite. Mi-a luat o zi și jumătate. La 14 tigăi am muncit. Erau niște munți de clătite. Traumă a fost pentru mine. Aia a fost trauma maximă a vieții mele. De atunci eu n-am mai făcut clătite. Nu că mi-ar fi plăcut înainte să le mănânc”, a povestit Cătălin Scărlătescu în cadrul emisiunii unde este jurat.