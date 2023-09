Cătălina Grama, sfaturi prețioase pentru urmăritorii săi din mediul online! Cum vede artista viața după vârsta de 40 de ani: „Am avut o revelație în adevăratul sens al cuvântului”

In articol:

Cătălina Grama, cunoscută în showbiz drept „Jojo”, este una dintre cele mai apreciate actrițe din țara noastră. Artista se poate declara o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Pe plan profesional se bucură de o carieră de succes, însă a muncit foarte mult pentru a ajunge până în acest punct al vieții sale.

De-a lungul timpului, numele său a apărut în numeroase producții naționale și internaționale, dar și pe scena teatrelor.

Mai mult, lucrurile îi merg la fel de bine și pe plan personal și asta pentru că trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Paul Ipate. Sunt împreună de nouă ani, iar în această vară și-au unit destinele într-un cadru de vis, în Italia.

Recent, Jojo a făcut o postare emoționantă pe rețelele sale de socializare, în care a vorbit despre cum vedea viața după vârsta de 40 de ani. Artista le-a oferit sfaturi prețioase urmăritorilor săi din mediul online.

Cătălina Grama a vorbit în mediul online despre un subiect sensibil

Cătălina Grama este activă în mediul online, acolo unde se bucură de o comunitate unită. Vedeta îi ține întotdeauna la curent pe fani cu tot ceea ce se întâmplă în viața sa. Mai mult, le împărtășește experiențe și chiar le oferă sfaturi prețioase, așa cum s-a întâmplat și de această dată.

În urmă cu doar câteva ore, Jojo a ales să vorbească despre un subiect ceva mai sensibil. Mai precis, despre cum vedea viața după vârsta de 40 de ani. Soția lui Paul Ipate mărturisește că abia acum, la 42 de ani, înțelege adevărata valoare a lucrurilor, motiv pentru care este mult mai atentă la ceea ce este cu adevărat important. Totodată, a învățat să facă față tuturor provocărilor și să nu se lase influențată de părerile negative venite din exterior.

În finalul postării, Jojo i-a îndemnat pe urmăritorii săi din mediul online să prețuiască toate momentele importante, întrucât depinde de fiecare în parte cum alege să-și trăiască viața.

„Aseară vorbeam despre cât de valoroasă devine perioadă din viață după ce împlinești 40 de ani. Pentru că se întâmplă un declic atunci sau imediat după și realizezi că foarte multe dintre lucrurile care te-au ținut pe loc până atunci nu mai contează.

Cumva începi să înțelegi adevărata valoare a vieții și prețuiești altfel fiecare experiența în parte.

După ce am împlinit 40 de ani (acum am 42) am avut o revelație în adevăratul sens al cuvântului. Am realizat că viața e prea scurtă ca să mă poticnesc în tot felul de lucruri care nu au nicio importanță.

Contează doar să traiești frumos și să valorifici fiecare clipă în parte. Nu contează ce cred ceilați, ce spun ceilalți, viața asta e a ta și îți aparține. Și depinde doar de tine cum alegi să te bucuri mai departe de ea.

Să avem sănătate în primul rând și să învățăm și să înțelegem în fiecare zi cum putem trăi mai frumos în viețile noastre.

Vă îmbrățișez!”, a scris Cătălina Grama pe rețelele sale de socializare.

