Cătălina, în vârstă de 17 ani, a murit în chinuri, la patru luni după ce a născut! Familia îi acuză pe medici că au „uitat” mai multe pansamente în corpul ei, după operația de cezariană

Un caz halucinant s-a petrecut anul acesta în Vrancea. Cătălina, o tânără mamă în vârstă de doar 17 ani s-a stins din viață după ce a trecut printr-o operație de cezariană.

Familia tinerei acuză acum trei cadre medicale de la spitalul din Focșani de neglijență, care a dus la moartea fetei.

Tânăra mamă a trăit timp de patru luni cu o infecție în corp

Totul a început în primăvară, mai exact în luna aprilie, când fetei i-a venit sorocul să nască. Aceasta a mers la spitalul din Focșani, pentru a-l aduce pe lume pe fiul său.

După ore întregi de travaliu, doctorii au decis să efectueze operația de cezariană, pentru a-l putea scoate pe făt. Chiar dacă a născut un copil perfect sănătos, acela a fost momentul în care adevăratul calvar a început pentru fată.

La scurt timp după operație, aceasta a început să acuze dureri abdominale puternice.

A fost consultată de mai mulți medici, însă i-au fost prescrise doar câteva calmante și a fost trimisă acasă.

„Se făcuse ora 1 ziua și începuse să-i revină contracțiile. Am convins-o și pe ea „Ești pe mâna medicilor, ești în spital. O să fie bine, mamă”. Așa am sperat și noi. Am stat cu ea de la 3 și până la 6 seara, în orele de vizită.(...) Apoi, am sunat la spital să văd ce face fata, mă așteptam să nască în jur de ora 11, după contracțiile pe care le avea.(...) De unde?! Am sunat iar la ora 1 noaptea, la ora aia mi-a spus că fata mea e în travaliu, trebuie să nască. Am aflat abia de dimineață că a băgat-o în cezariană de urgență, că fătul era în chinuri fetale. Toată noaptea, fata s-a chinuit.(...) Am luat-o acasă la 4-5 zile, spunând că o să fie bine.(...) Din ce în ce îi era mai rău. După o săptămână a fost să-i scoată firele(...) Seara, fata s-a curățat în zona operației, a văzut că mai era un fir. S-a dus fata de la ora 8 și a stat până la ora 11, cu bebelușul după ea. Doamna doctor a trimis-o acasă și i-a zis să vină a doua zi. I-a scos firul a doua zi. I s-a umflat un pic burtica unde era operația și i-a spus să pună niște gheață. După o perioadă, a început s-o doară din ce în ce mai rău. Doamna doctor i-a dat doar niște supozitoare de calmare a durerii. La externare i-a dat o rețetă și i-a spus să nu alăpteze copilul. Deci, ceva știa, ce a făcut… Timp de două luni de zile fata s-a plâns, a fost la control, i-au zis că totul e ok”, a povestit mama tinerei decedate la un post de televiziune.

Cătălina a fost operată de trei ori într-o singură săptămână

Lunile treceau iar starea fetei se degrada din ce în ce mai tare. Când nu s-a mai putut ține pe picioare, medicii au decis să o opereze. Astfel, fata a suferit trei intervenții chirurgicale în decurs de o săptămână. La scurt timp după cea din urmă, Cătălina s-a stins din viață.

Familia dă vina pe medicii care au operat-o pentru moartea fetei și spun că totul a pornit de la faptul că doctorii au uitat câteva pansamente în interiorul abdomenului proaspetei mămici după operația de cezariană.

Pe fir au intrat și oamenii legii, care au deschis o anchetă. Cei trei medici sunt acum acuzați de ucidere din culpă, însă profesează în continuare la spitalul din Focșani.

„În cauză s-a început urmărirea penală sub aspectul săvârșirii de ucidere din culpă, pentru ca ulterior să fie extinsă și pentru fals intelectual și favorizarea făptuitorului”, a declarat Ionuţ Drâmbă, prim-procuror Parchetul de pe lângă Judecătoria Focşani.

Chiar dacă este anchetat, unul dintre doctori nu pare să aibă remușcări. Mai mult decât atât, acesta consideră că este în totalitate nevinovat.

„Sunt total nevinovat, dar o să stabilească organele de anchetă. Nu vreau să intru în amănunte. Eu am dat declarații deja, deci nu am absolut nimic de ascuns! Conducerea Spitalului Județean din Focșani nu a dorit să comenteze situația”, a declarat Cristian Onia, unul dintre medicii acuzați de uciderea Cătălinei.