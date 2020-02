Cătălina Ponor în vârstă de 32 de ani şi Bogdan Jianu de 50 de ani trăiesc o frumoasă poveste de dragoste din anul 2018, potrivit Click.ro.

Cei doi îndrăgostiţi se cunossc din anul 2005, pe vremea când gimnasta româncă era majoră, iar Bogdan se afla într+o relaţie cu solista Julia Chelaru. După o căsnicia de zece ani a lui Bogdan Jianu şi relaţia de patri ani a sportivei cu Tommy Ramos, cei doi au decis să mai acorde o şansă iubirii şi să îşi întemeieze o relaţie.

”Cătălina şi Bogdan se iubesc de aproape doi ani, au o relaţie frumoasă, curată. Au în comun iubirea pentru animale, pentru câini şi cai. Bogdan îl interpretează de 7 ani pe Vlad Ţepeş în filmele sale, iar gimnasta a fost prezentă de multe ori la reprezentaţiile lui. Tot el i-a predat primele lecţii de echitaţie. Fac un cuplu frumos, iar prietenii mai glumesc câteodată şi spun că ar fi interesant un film de dragoste intitulat «Laleaua Neagră şi Dracula». Cătălinei i se spunea Laleaua Neagră, iar Bogdan şi-a căpătat acest alint după ce l-a interpretat pe Ţepeş”, a spus o persoană din apropierea celor doi, potrivit Click.

Cu toate că gimnasta româncă nu vrea ca relaţia ei cu actorul şi regizorul de filme să fie cunoscută de toată lumea, social media a dat-o de gol pe Cătălina. De ziua lui Bogdan, fosta gimnastă a postat o poză cu ea şi Bogdan şi i-a făcut o dedicaţie emoţionantă.

"Aproape 14 ani în care am învăţat multe, ai fost lângă mine, am crescut cu tine, m-ai încurajat, m-ai ridicat şi chiar dacă am căzut, tot acolo ai fost şi pentru asta îţi mulţumesc! La mulţi ani, Bog, să îţi dea Dumnezeu tot ceea ce îţi doreşti şi încă pe atât, sănătoşi şi fericiţi!”, a scris Cătălina Ponor.

Bogdan a fost alături de Cătălina şi în 2011 când a fost operată de inimă. Diagnosticată cu tahicardie, combinată cu o uşoară malformaţie, Zeiţa de la Atena a fost operată de medicii de la Spitalul Floreasca. Încurajările lui Bogdan au ajutat-o pe Cătălina să îşi revină şi să o ia de la capăt cu sportul.