Câte cazuri vom avea de sărbători? Declarațiile făcute de cercetătorul Octavian Jurma

În ultimii doi ani, sărbătorile de iarnă s-au petrecut în condiții neobișnuite. De la izbucnirea pandemiei de coronavirus, multe persoane au stat departe de oamenii dragi în timpul sărbătorilor. Valul patru al pandemiei de coronavirus a lovit din plin România, motiv pentru care s-au luat noi măsuri de protecție împotrova virusului.

Octavian Jurma estimează că înainte de sărbătorile de Crăciun, în România va avea loc o scădere a cazurilor de coronavirus. Acest lucru înseamnă că și situația din spitale se va îmbunătăți. La începutul lunii decembrie, cazurile ar putea să scadă sub 5.000 pe zi, iar în perioada sărbătorilor sub 2.500.

„Ne apropiem așadar de vârful atins de valul 3 și săptămâna viitoare incidența națională va coborî probabil sub 3.5 la mie, care este pragul de sustenabilitate COVID-19 al sistemului medical din România. La două săptămâni după depășirea acestui prag situația în spitale se va îmbunătăți dramatic dacă trendul descendent se menține... Așadar vestea bună este că până la începutul lunii decembrie vom cobora sub 5,000 de cazuri pe zi (3 la mie) și probabil sub 2,500 de cazuri pe zi (1.5 la mie) înainte de sărbători”, a declarat Octavian Jurma.

Epidemiologul Octavian Jurma

Estimările făcute de cercetătorul Octavian Jurma: „Un nou val similar valului 3 nu cred însă că e posibil”

Epidemiologul Octavian Jurma a mai precizat faptul că există mai multe scanearii care ar trebui luate în calcul odată cu trecerea în noul an.

În primul rând, o incidență ridicată s-ar putea menține în cazul în care criza sanitară se va extinde, iar măsurile nu sunt protejate ca până acum. Pericolul similar celui genrat de valul 3 nu ar mai putea fi posibil până în primăvara anului viitor, mai susține cercetătorul.

„Dacă anarhia sanitară se va extinde în continuare, există un pericol real să ne împotmolim într-un platou la o incidența ridicată de peste 3,000 de cazuri pe zi sau chiar să revenim pe o pantă acendenta în decembrie, cel târziu în ianuarie.... Un nou val similar valului 3 nu cred însă că e posibil până în primăvară chiar dacă vedem o creștere rapidă a cazurilor în țările occidentale care pare a fi debutul valului 5”, a mai spus cercetătorul.