Câte clase are Alex Velea? Artistul a rămas repetent un an: "Mama era disperată. Îmi zicea să..."

Alex Velea este unul dintre cei mai în vogă cântăreți, la ora actuală. Piesele și colaborările sale ajung, fără doar și poate, în Trending. Însă, succesul artistului nu a venit peste noapte. În spatele pieselor sale stau ani de muncă, sacrificii și o determinare de fier pentru a trece peste orice obstacol pentru a-și vedea visul cu ochii.

Alex Velea a fost invitat într-o emisiune tv, unde a povestit despre perioada în care era la școală, dar și despre momentul în care artistul a început să aibă success și nu mai putea fi prezent la cursuri.

După ce a intrat la liceu, Alex Velea a început să devină din ce în ce mai cunoscut, asta pentru că tocmai câștigase un concurs muzical din acea vreme. În primii ani de liceu, artistul s-a împărțit între școală și primele sale concerte, fapt ce i-a dat câteva bătăi de cap liceanului Alex Velea.

Alex Velea a repetat un an școlar

Alex Velea a recunoscut că a fost nevoit să repete un an școlar, deși a încercat să facă naveta cât de des a fost posibil.

Cu toate acestea, artistul a terminat cele 12 clase cu premiul întâi. Ba mai mult, cântărețul a fost și olimpic la câteva materii.

Succesul pe plan muzical era tot mai răsunător, astfel că, Alex Velea a început să întâmpine dificultăți la facultate deoarece s-a ocupat maim ult de cariera muzicală, în plină ascensiune.

"Mama era disperată. Îmi zicea să mă duc la școală, nu avea încredere. Când am dat licența, am zis că știu doar titlul, profesorii se uitau la mine, colegii la fel, probabil se așteptau să încep să cânt. M-au întrebat de ce îmi doresc diploma, le-am promis că nu o să încep să profesez niciodată, voiam diploma de dragul mamei mele .” a declarat artistul.

Alex Velea, despre viața de artist

Alex Velea se bucură de succes[Sursa foto: Facebook]

Cu toate că artistul are în continuare parte de succes, Alex Velea preferă să fie rezervat în ceea ce privește finanțele sale. Cântărețul a declarat că nu se știe niciodată ce rezervă viitorul, deoarece artiștii, în general, nu strâng banii câștigați.

“ Dacă nu agonisești și noi până la 30, 40 de ani nu agonisim că suntem toți petrecăreți... Și eu am trecut prin greu, dacă nu era Antonia nu eram în stare să pun un ban deoparte, a contat foarte mult în viața mea. Până atunci nu am strâns nimic, nu am făcut nimic și am făcut câțiva bani frumoși, dar nu s-a legat .” a mai spus Alex Velea.