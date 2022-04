Câte clase are, de fapt, Vali Vijelie: "Nu mi-a fost niciodată rușine! În schimb, sunt bucuros că am învățat muzică!"

In articol:

Vali Vijelie este astăzi unul dintre numele grele ale muzicii de petrecere. Nu există român care să nu se fi distrat măcar o dată pe muzica sa. Însă pentru a ajunge cine este astăzi a muncit mult și a trecut prin multe lipsuri în copilărie.

Când era copil se îmbrăca cu haine noi o dată pe an, de Paște. A recunoscut ca marea pasiune pentru haine vine din acest neajuns. Este atât de atașat de haine, încât nu renunță nici la cele vechi.

Vali Vijelie investește mulți bani în haine: "E dovada mea că respect evenimentul, mă îmbrac frumos"

Nu ține cont câți bani dă pe haine, dar recunoaște că nu reușește să le poarte pe toate.

"Nu am numărat niciodată câți bani am cheltuit pe haine. În fiecare an ne strângem la masa de Paște. De fiecare dată tot ceea ce nu mai port le dau. Sunt foarte atent să nu mă îngraș. Tot timpul când merg la un eveniment, e dovada mea că respect evenimentul, mă îmbrac frumos. Soția mea s-a luat de mine că a găsit 11 perechi de adidași pe care nu i-am încălțai, blugi pe care nu i-am purtat.

Dacă nu am avut când eram mic, să am acum.", a mărturisit Vali Vijelie în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Citeste si: Armata rusă a luat-o razna! Soldaţii ruşi consumă carne de câine şi violează copile..- bzi.ro

Citeste si: Liviu Puștiu și Vali Vijelie, la un pas să fie prinși în incendiul devastator din Capitală! „Cred că azi nu mai eram”. Maneliștii sunt în stare de șoc

Câte clase are Vali Vijelie

Vali Vijelie, în vacanță [Sursa foto: Facebook]

Vali Vijelie recunoaște că școala nu a fost pe primul plan, ba chiar nu a reușit să o termine. Însă este fericit că a învățat muzică.

"Nu mi-a fost niciodată rușine că am doar opt clase. Cine m-a întrebat, am spus. În schimb sunt bucuros că am învățat muzică. Vreau să spun că aveam lipsuri și în clasa a VIII-a când mergeam la școală.

Îmi era drag să mă duc să cânt și de multe ori când mergeam la școală, era pe timpul ăla înghețatele vafe. Și mergeam și cumpăram o cutie mare și dădeam tuturor. Nu mi-a părut rău că nu am făcut mai multe studii, mi-a părut bine că am învățat să cânt.", a mai spus artistul în emisiunea difuzată la Kanal D.

Citeste si: EXCLUSIV! Criticat pentru tariful uriaș pe care îl cere la cântări, Vali Vijelie vine cu o explicație fabuloasă: "Cu banii de Logan nu poți să cumperi Mercedes"

Pe copiii săi nu i-a îndrumat spre muzică, deși fata sa îi moștenește talentul. Își dorește pentru ei să-și termine studiile și să urmeze alte domenii.

"Nu îi țin departe de muzică, dar eu am muncit foarte mult și fiecare solist care a ajuns undeva a muncit. Eu dacă merg undeva, fiecare întreabă "cine e domnișoara?" când văd o fată frumoasă. Și atunci am zis: tati, tu învață! că uite eu unde sunt dacă nu am făcut școală.", a mai povestit Vali Vijelie în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".