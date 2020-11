Câte kilograme a ajuns să cântărească Draga Olteanu Matei: ”A ajuns piele și os”

Draga Olteanu Matei [Sursa foto: Facebook]

Din cauza unei hemoragii digestive superioare, Draga Olteanu Matei a ajuns pe mâna medicilor. În acest moment, actrița este venitilată mecanic, iar cadrele medicale fac eforturi considerabile pentru a-i menține funcțiile vitale.

Potrivit medicilor starea de sănătate a actriței este stabilă, dar foarte gravă. Draga Olteanu Matei ar fi pierdut foarte mult sânge până a putut fi stabilizată, ba mai mult decât atât, organismul său este extrem de slăbit. Marea doamnă a scenei românești a ajuns să cântărească 47 de kilograme.

”Da, este adevărat, a ajuns piele și os. Starea ei este stabilă, dar foarte gravă. Ținând cont de probleme cardiace ale dânsei, dar și de cele endocrine, numai o minune o mai poate salva. Din punct de vedere medical, trebuie sa ne asteptam la ce e mai rau. Insa, numai Dumnezeu stie cate zile are fiecare. Pentru dânsa, fiecare minut este o adevărată luptă pentru supraviețuire și o minune. În orice moment poate intra în stop cardio respirator”, au declarat surse medicale pentru Impact.ro.

Draga Olteanu Matei nu și-a dorit copii

Nepoții actriței vin zilnic să o viziteze în unitatea spitalicească pentru a se interesa de starea de sănătate a acesteia. Draga Olteanu Matei a declarat în urmă cu câțiva ani că nu și-a dorit niciodată copii, dar și-a dorit în tinerețe să înfieze unul. Ulterior, Draga Olteanu Matei s-a răzgândit pentru că și-a dat seama că nu are timp să se ocupe de el.

„Eu nu am vrut să fac copii niciodată. Îmi sunt foarte dragi, dar nu mi-am dorit pentru că eu cred o treabă pe care nu vreau s-o spun în public, pentru că ar fi foarte decepţionate mamele. Dar amintesc un proverb bătrânesc foarte înţelept: cine are să-i trăiască, cine nu să nu-şi dorească. În zile noastre ar trebui să ne gândim la partea a doua a proverbului. M-am gândit să adopt un copil cu mulţi ani în urmă, când nu avem cu ce să-l ţin, dar mi-am dat seama că nu am timp să ma ocup de el.”, povestea Draga Olteanu Matei.

Sursa: Impact.ro