Câte kilograme a slăbit Celia, la o lună de când a devenit mamă a doua oară: ”Mai am de dat jos”

In articol:

Celia, la 37 de ani, poate spune că are tot ce își dorește. Din 2005 se află în lumina reflectoare, bucurându-se de un public numeros, dar abia acum viața ei a devenit pe deplin satisfăcătoare.

La 37 de ani, artista este soție și mamă a doi copii.

Prima dată vedeta a adus pe lume un băiat, acum în vârstă de 7 ani, iar în urmă cu o lună, când nici nu mai spera, a devenit și mamă de fată.

Citeste si: Celia a fost cerută de soție pentru a doua oară de soțul ei! Totul s-a întâmplat în India: ”Eram fascinată de acel loc și de povestea lui!” Primele declarații ale artistei

Celia [Sursa foto: Facebook]

Celia mai vrea să slăbească zece kilograme

În timpul celor nouă luni de sarcină, corpul cântăreței s-a transformat destul de mult, recunoscând că a luat peste 20 de kilograme în greutate. Chiar și așa, șatena nu s-a arătat îngrijorată și a pus pe primul loc buna dezvoltare a bebelușului.

Citeste si: Joe Biden, decizia extrem de periculoasă a momentului. Se întâmplă chiar azi la granița cu Ucraina. Cum va reacționa Putin?- bzi.ro

Acum însă, la doar o lună de când a adus-o pe lume pe Sara Maria, Celia se mândrește că a pierdut 11 kilograme, însă nu vrea să se oprească aici, pentru că visează la silueta de altădată. Dar, până atunci, se concentrează pe micuța ei, făcând totul astfel încât acesteia să îi fie bine.

”Eu am reușit să slăbesc, bănuiesc că toata apa din organism plus ce a fost bebeluș așa, 11 kilograme, dar e adevărat că am avut 21 de kilograme, deci mai am 10 kilograme de dat jos, dar cu siguranță o voi face în timp, momentan ne axăm să avem suficient lăptic, să fim suficient de relaxate’’, a mărturisit Celia, în cadrul unei emisiuni TV.

Pentru că botezul micuței va fi peste câteva luni, cu siguranță, Celia își va atinge obiectivul în materie de imagine. Mai ales că data și locația evenimentului nu au fost încă stabilite, totul fiind acum la latitudinea soțului artistei.

‘’Numele fetiței mele e Sara Maria, iar botezul va fi în câteva luni, dacă va fi în România sau Australia nu am reușit să hotărâm încă. Aici o să-l las pe soț cu decizia pentru că majoritatea deciziilor au pe România și am zis ca măcar dacă el își dorește, și reușim, să mergem în Australia să facem botezul’’, a mai spus ea.

Citeste si: Celia, mărturii despre afecțiunea care a făcut-o să se îngrașe șase kilograme în două luni! Toate femeile trebuie să afle

Până atunci, încă din prima zi de când a revenit acasă cu micuța ei, Celia s-a declarat mulțumită de viața pe care o are. Artista spune că încă de mică a visat la familia din care face acum parte, mereu dorindu-și să aducă pe lume un băiat și o fată. Iar fericirea este cu atât mai mare, cu cât, cei doi frați se înțeleg de minune și nici vorbă de vreun sentiment de gelozie la mijloc.

” Suntem formula perfectă aș putea spune, acum e exact ceea ce am visat noi. Eu de mică am visat că o să am o familie cu doi copilași, visam la o familie cu un băiețel și o fetiță, iar visul s-a îndeplinit. Bine că s-a întâmplat și acum pentru că a fost o perioadă mai dificilă în care ne-am pierdut speranțele, iar acum s-a îndeplinit. Fiul meu e foarte, foarte fericit. A fost de la bun început, mă bucur că nu i-am simțit gelozia. Starea de spirit e bună în casă și suntem cu toți împliniți’’, a mai mărturisit Celia.