Câte operații estetice are Bianca Drăgușanu. Vedeta a recunoscut totul la Teo Show

Bianca Drăgușanu a spus adevărul despre câte operații estetice are. Ea a venit însoțită de medicul ei estetician la Theo Show și și-a numărat intervențiile în direct.

Câte operații estetice are Bianca Drăgușanu

Bianca Drăgușanu și medicul ei estetician Alexandra Filip și au vorbit despre operațiile estetice pe care le are vedeta, dar și ce ar vrea să-și mai facă pentru a arăta perfect.

"Ultimul trand care face furori pe Tik Tok și pe Instagram acele fire, fără chirurgie. Acel lifting facial fără chirurgie. Acele fire care se pun printr-o incizie și au efectul de cat eyes. Schimbarea nu e atât de majoră, e ceva natural.", a spus Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu a spus că în ultima perioada merge des la Cluj la clinica de estetică pentru a se menține în formă.

"Alexandra Filip este medicul meu estetician din Cluj la care fac naveta.

Drumul meu la Cluj merită tot efortul. Noi două lucrăm împreună și ne susținem și suntem și prietene.", a spus Bianca la Teo Show.

Bianca Drăgușanu a spus că se simte bine în pielea ei și nu se va opri în a-și face îmbunătățiri la nivelul corpului.

"Sunt în cea mai bună variantă a mea, pentru că mereu îmi place să fac un update. Atât timp cât mă simt bine în pielea mea este că nu vreau să devin Angelina Jolie. Eu sunt Bianca Drăgușanu. Sunt două categorii de femei: acre acceptă că vor să fie ca mine și alea care critică buzele mele, dar ele pozează și postează ca și mine, îmi copiază și pozițiile de pe Instagram unde și la astea stau să mă

Bianca Drăgușanu și-a numărat operațiile estetice în direct

gândesc să nu fie ca altcineva.", a mai spus Bianca.

Bianca Drăgușanu, adevărul despre operațiile estetice[Sursa foto: Captură YouTube]

În cadrul emisiunii Teo Show, Bianca Drăgușanu a fost analizată de medicul ei estetician, care a spus exact câte operații are vedeta.

"Are injectări făcute, un botox care creează un aspect natural. Are că și eu i-am făcut. Are injectări cu acid hialuronic la nivelul feței, de reconturare de linie mandibulară.

La nas are rinoplastie. Două, una acum câțiva ani și acum o reconstrucție. La nivelul buzelor are intervenții cu acid hialuronic.

La sâni are două intervenții chirurgicale.

Talia e așa că am slăbit și am făcut sport. Știu că există chestia asta cu scosul coastelor, dar e dăunătoare.

S-a lucrat și la fund, dar fac si sală.", a spus medicul Alexandra Filip.