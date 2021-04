Câte operații estetice are Donatella Versace. Cum arată în prezent deținătoarea imperiului Versace

In articol:

Donatella Francesca Versace este un designer italian, cunoscută pentru legăturile cu casa de modă Versace, moștenită de la fratele mai mare, Gianni Versace. Aceasta deține azi 20% din acțiunile companiei, este directorul de creație al casei și supervizează toate colecțiile couture.

Cine este Donatella Versace și cum a devenit imaginea Versace

Donatella Versace este una din cele mai cunoscute femei din industria modei. S-a născut la 2 mai 1955 în Reggio di Calabria, Italia. Celebra blondină și-a dorit să devină profesoară de limbi străine și a urmat cursurile Universității din Florența. În timpul facultății, aceasta îl vizitează foarte des pe fratele său la Milano, unde îl ajută în colaborările cu alți designeri.

În anul 1970, Donatella împreună cu Giovanni pleacă în Florența, Italia, pentru a se dedica designului tricotului, iar în 1978 Gianni înfințează compania și Donatella devine consultatul lui, dar și vicepreședintele casei de modă. A fost muza și sursa de inspirație pentru colecțiile lui Giani.

Criticile acesteia vizavi de ceea ce crea fratele său erau apreciate de Gianni Versace.

După ce Gianni a fost diagnosticat cu cancer, Donatella a preluat compania cât timp designerul se afla sub tratament. Pe dată de 15 iulie 1997, Giovanni este ucis în afara casei Casa Casuarina, cunoscută și sub numele de Versace Mansion, în Miami, Florida. La un an după moartea lui Giovanni, Donatella Versace și-a prezentat primul spectacol de couture pentru atelierul Versace.

Numele Versace devine repede cunoscut în toată Europa și în majoritatea Statelor Unite ceea ce le face pe multe vedete cunoscute să apeleze la acest brand.

Donatella Versace împreună cu fostul ei soț, modelul American Paul Beck au doi copii, Allegra Versace Beck și Daniel Versace.

Allegra a fost foarte apropiată de Gianni, iar acesta i-a lăsat moștenire jumătate din companie după moartea sa. Daniel a moștenit colecția de artă a unchiului său, ce valorează în prezent peste 50 de milioane de dolari.

Donatella Versace a primit mai multe premii precum „Femeia Anului” în 2010, „Fashion Icon of the Year” în 2017 și „Designer of the Year” în 2018.

Donatella Versace și Giovanni Versace[Sursa foto: Instagram]

Câte operații estetice are Donatella Versace

În ultimii ani, Donatella Versace a suferit numeroase intervenții estetice, cu precădere la nivelul feței. Transformarea sa a început în anii 2000.

Primele modificări pe care le-a suferit chipul blondei au fost cele de umplere a ridurilor. Aceste intervenții au fost făcute în anul 2002, la doi ani de la divorțul cu Paul Beck. Medicii esteticieni sunt de părere că a apelat la botox și acid hialuronic.

În 2005, Donatella mărturisește că a fost dependentă de cocaină timp de 18 ani și că a apelat la injecțiile cu botox. La cinci ani după, buzele acesteia aveau un aspect dezastruos, ceea ce a arătat că operația de mărire a buzelor nu a decurs așa cum și-ar fi dorit blonda.

Intervențiile estetice și-au lăsat urme adânci pe chipul ei, iar buzele deformate, nasul strâmb şi pielea lăsată sunt o dovadă că în cazul Donatellei Versace operaţiile au făcut mai mult rău decât bine.