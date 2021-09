In articol:

Cand ne gandim la alegerea unor accesorii potrivite pentru orice tinuta si un look exceptional, modern, cu siguranta bijuteriile din aur reprezinta cea mai sigura varianta.

Tipuri de aur in functie de culoare

Acest metal pretios, folosit pentru confectionarea podoabelor inca din mileniul IV i.Hr, este extrem de pretuit pentru frumusetea si stralucirea sa naturala. Aurul este cel mai indragit metal din lume, chiar daca se regaseste sub diferite forme. Descopera mai departe cate tipuri de aur exista si afla care este preferatul tau.

Este important sa intelegem faptul ca, desi unele bijuterii din au nu au o culoare complet aurie, asta nu inseamna ca sunt create dintr-un material diferit. De pilda, o

pereche de cercei din aur alb pentru dame este la fel de valoroasa ca o alta confectionta din aur galben. Iata ce tipuri de aur exista in functie de nuanta avuta:

Aur galben

Aceasta este culoarea la care se gandesc automat majoritatea oamenilor care aud cuvantul „aur”. In forma sa cea mai pura, metalul este incredibil de moale si nu poate fi folosit pentru bijuterii, de aceea se aliaza cu alte metale pentru a fi intarit.

Aur alb

Aurul galben reprezinta rezultatul combinarii aurului pur cu argin, cupru si zinc. Acesta este tipul de aur care se intretine cel mai usor, mai ales ca poate fi finisat, lucios sau mat.

Se obtine prin combinarea aurului cu platina sau, in unele cazuri, cu paladiul. Totodata, aurul alb poate rezulta si in urma amestecului de paladiu, aur, zinc si nichel. Este mult mai durabil decat aurul galben, mai accesibil la pret si rezista foarte bine la zgarieturi, motiv pentru care a inceput sa fie tot mai cautat in ultima perioada.

Aur roz

Mai este cunoscut si ca aur rosu si reprezinta, de fept, un aliaj intre aurul natural si cupru. Diferenta intre nuantele de roz si rosu este data de intensitate si cantitatea de cupru care se foloseste pentru amestecul cu aur. Acesta este cel mai accesibil tip de aur si ofera o alternativa interesanta pentru bijuteriile confectionate din acest metal pretios, fiind preferat in special pentru modelele care contin si pietre colorate.

Aur verde

In plus, este mai durabil si mai rezistent decat aurul galben si cel alb.

Cunoscut si sub denumirea de electrum, aurul verde rezulta din combinarea argintului cu aur si, uneori, cupru. Nuanta sa nu este foarte intensa si este data intotdeauna de argint.

Citeste si: Medicul Monica Pop a vorbit despre cazul doctoriței din Vâlcea, aflată în izolare, găsită moartă în casă- bzi.ro

Aur albastru

Desi nu atat de popular ca alte tipuri de aur, cel albastru este un aliaj de aur cu galiu si indium. Foarte rar, acest produs inca nu a ajuns sa fie comun in randul bijutierilor.

Tipuri de aur in functie de kataraj

Puritatea aurului se masoara in karate. Practic, cu cat un aliaj are mai multe karate, cu atat contine o cantitate mai mare de aur si este, totodata, mai moale. De regula, bijuteriile din aur au urmatoarele marcaje ce indica puritatea metalului pretios:

Aur 24K (marcaj 999) – puritate 99%

Aur 22K (marcaj 916) – puritate 91,6%

Aur 21K (marcaj 875) – puritate 87,5%

Aur 20K (marcaj 833) – puritate 83,3%

Aur 18K (marcaj 750) – puritate 75%

Aur 14K (marcaj 585) – puritate 58,5%

Aur 12K (marcaj 500) – puritate 50%

Aur 9K (marcaj 375) – puritate 37,5%

Aur 8K (marcaj 333) – puritate 33,3%

Fara indoiala, aurul seduce orice privire, iar prelucrat cu maiestrie da nastere unor bijuterii fermecatoare. Indiferent de tipul pe care il preferi, din garderoba ta nu trebuie sa lipseasca accesoriile din aur, piese cu adevarat remarcabile si care raman in tendinte odata cu trecerea timpului.