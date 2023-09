In articol:

Cătălin Scărlătescu este unul dintre cei mai cunoscuți bucătari din România. S-a născut pe data de 20 iulie 1972, în Constanța.

Celebrul bucătar a aut o pasiune pentru bucătărie, încă din copilărie. A povestit că a învățat de la bunica sa, ce înseamnă mâncarea cu gust și are și acum rețete de suflet.

„Bunica mi-a arătat în copilărie ce înseamnă mâncarea cu gust și toate preparatele ei mi-au rămas în suflet. Țin minte că gătea la începutul săptămânii mâncare de cartofi și fasole scăzută, care sâmbăta se transforma în fasole bătută.

La desert aveam faimoasa prăjitură cu bulion, preferata mea. Nu avea mult timp sau multe ingrediente la dispoziție, dar reușea să ne pună pe masă rețetele ei de suflet, rețete pe care le-am dus mai departe cu mine până în ziua de azi”,

a povestit Chef Cătălin Scărlătescu

La cei 52 de ani, bucătarul are o experiență de aproape 35 de ani în bucătărie și este renumit pentru preparatele sale, cu fructe de mare.

Câți ani are Chef Cătălin Scărlătescu. Celebrul jurat a fost supranumit „Idolul femeilor” [Sursa foto: Instagram Chef Catalin Scarlatescu]

Cătălin Scărlătescu a muncit mult pentru a ajunge un bucătar renumit

La doar 16 ani, Cătălin Scărlătescu s-a angajat la un hotel din Eforie, pe post de curier. Acolo a văzut că Cheful bucătar avea cea mai tare mașină și se îmbrăca cel mai bine, astfel că a început să se gândească serios la un post în bucătărie.

La scurt timp, a început să lucreze în bucătărie, dar a început de la munca de jos, cu manipulare marfă, curățenie și curățarea legumelor.

După 2-3 ani, acesta a început să gătească.

În anul 1990, Chef Cătălin Scărlătescu a decis să plece în Germania, dar la scurt timp s-a întors acasă și a plecat pe mare. Această experiență i-a adus multe cunoștințe despre gastronomia internațională, deoarece a avut ocazia să viziteze multe țări.

„În anii 90 am plecat în Germania, apoi m-am întors şi am plecat pe mare, unde am lucrat ca stewart pe un vapor cargo şi am văzut lumea. M-am plimbat din Hong Kong până-n Brazilia. Am văzut vreo 50 şi ceva de ţări, şi nu câte trei-patru ore, cum le văd cei de pe croazieră. În niciun port n-am stat mai puţin de 4 zile.

Apoi, am plecat iar în Germania, unde am început încet,încet să lucrez în restaurante pretenţioase, de top, printre care Kempinski Sporting Club Badsarrow, a urmat Filippo Nisi în Koln.

M-am întors în România şi am devenit şeful bucătar în anul de glorie al restaurantului Angels, după care am fost Executive Manager la Museum, în Cotroceni, am devenit copartener cu un prieten foarte bun italian, la un restaurant care se chema Il Gambero Rosso, iar de 6 ani de zile lucrez la Howard Johnson”, povestea chef Scărlătescu într-un interviu.

Celebrul jurat a fost supranumit „Idolul femeilor”

Chef Cătălin Scărlătescu formează un cuplu cu actrița Doina Teodoru. Cei doi s-au cunoscut în Vama Veche, în urmă cu câțiva ani, iar la scurt timp au decis să își acorde o șansă.

Chiar dacă acum este într-o relație serioasă, Cătălin Scărlătescu este renumit pentru statutul său de burlac. De-a lungul timpului, foarte multe femei au fost atrase de celebrul bucătar, unele chiar au participat la Chefi la cuțite, doar pentru a-l întâlni.

Cu toate acestea, Chef Cătălin Scărlătescu a fost mereu discret, atunci când a venit vorba de viața lui privată, dar a recunoscut de mai multe ori că a avut mai multe relații de scurtă durată.

„Nu mă pot lăuda că sunt foarte mult timp singur. Eu am o relaţie foarte, foarte deschisă cu mai multe persoane. Suntem prieteni aşa. Nu ne călcăm pe picioare, nu ne deranjăm, nu ne invadăm spaţiul.

Nu sunt gelos. N-am fost niciodată. Sper să nu fiu nici la bătrâneţe, să nu o iau aşa.. într-o relaţie foarte serioasă cu Cătălin Scărlătescu de aproape 50 de ani”, a spus Cheful bucătar, în urmă cu ceva timp.

Surse: viva.ro, evz.ro