In articol:

Câți bani a dat Rafaelo pentru mașina de aur? Vulpița o să leșine! Asocierea cu Veronica de la Blăgești i-a adus o notorietate imediată lui Rafaelo, un tânăr om de afaceri, dar totodată și cântăreț din Piatra Neamț. Melodiile scoase cu Vulpița au ajuns pe primele locuri în tranding pe You Tube, în plus, aparițiile alături de ea l-au făcut cunoscut în toată țara.

Câți bani a dat Rafaelo pentru mașina de aur? Vulpița o să leșine! "Atunci când vrei să devii persoană publică, trebuie să fii sincer”

Din fericire pentru Rafaelo, succesul nu l-a schimbat, iar statutul de persoană cunoscută și l-a gestionat destul de bine.

"Atunci când vrei să devii persoană publică, trebuie să fii sincer, să poți să îți asumi tot ce urmează să se întâmple, lucru care este foarte greu pentru psihicul tău. În primă fază, apar laudele, este bine, perfect, te simți de parcă ai lua pe Dumnezeu de un picior, apoi, însă, apar și criticile, care, pe unii, îi pot pune la pământ! Eu sunt sunt un tip rațional, cu bun-simț și realist. Consider că toți oamenii care au ajuns mari au pornit de jos. Oricine poate ajunge sus, însă diferența dintre noi este făcută de motivație, ambiție și dorința de ajunge cât mai departe”, a declarat Rafaelo, într-un live exclusiv, la WOWbiz.ro!

Citeste si: Rafaelo și-a cumpărat plajă la Mamaia! Cum arată locația? VIDEO

Citeste si: Incredibila transformare a Vulpiței. Cum arată Viorica de la Blăgești machiată, nu ai fi recunoscut-o niciodată! Avem imaginile exclusive

Citeste si: Adevărul gol-goluț despre Vulpița. Ce s-a întâmplat, de fapt, între ea și Viorel

Rafaelo, dezvăluire șocantă! ”Am ajuns să-mi iau mașina asta, Mustangul, doar pentru că voiam să o fac aurie”

Câți bani a dat Rafaelo pentru mașina de aur? Vulpița o să leșine! Toată lumea știe că Rafaelo este un tip excentric, mai ales atunci când vine vorba despre pasiunea sa...mașinile de lux, sau mai bine zis Mustangul făcut special de el pentru a capta atenția. ”Oamenii mă cunoșteau și înainte de Vulpița pentru mașia aurie. Dar hai să vă spun cum am ajuns să îmi fac mașina gold, chiar îmi place să povestesc acest lucru. Când am mers în Dubai, într-o vacanță, la un moment dat, am văzut foarte mulți indivizi în jurul unei mașini. Am fost curios să văd ce se întâmplă! Când m-am apropiat, era o limuzină de lux aurie. Cand am văzut-o, mi-am zis că următorul meu bolid o să îl fac exact așa. Aveam și atunci o mașină bună, însă eu mă plictisesc repede de ele și le schimb. Am ajuns să-mi iau mașina asta, Mustangul, doar pentru că voiam să o fac aurie. M-am uitat pe internet la colantări speciale și am cumpărat-o pe cea mai scumpă...cea de 3000 de euro!!! Nu a contat, mi-a plăcut enorm și, acum, pot spune, este adevărat, în glumă, că am mașină de...aur”, a declarat Rafaelo, în exclusivitate, la WOWbiz.ro!

Câți bani a dat Rafaelo pentru mașina de aur? Vulpița o să leșine! Surpriză, vrea să și o vândă deja

Câți bani a dat Rafaelo pentru mașina de aur? Vulpița o să leșine! Pe de altă parte, în ciuda faptului că și-a făcut autoturismul pe gustul său și cu el a făcut vâlvă printre reprezentantele sexului frumos, Rafaelo și-a exprimat dorința să îl vândă...pentru a-i lua unul Vulpiței. De altfel, dacă ar fi să ne luăm după spusele lui de pe internet, chiar i-a și achiziționat Veronicăi o bijuterie pe patru roți! ”Am dat Mustang-ul meu și diferența și ți-am luat ție o mașină. Deci pe tine te cheamă Maki, da? Așa că ți-am luat mașina cu Maki la număr. Ți-am luat mașină special pentru tine”, i-a zis Rafaelo pe vlog Vulpiței, apoi i-a zis și că trebuie să aibă imediat permis, să poată să o și conducă.