Cati bani a pierdut Pavel Bartos din cauza pandemiei! "Gaura in buget"

Pavel Bartos se numara si el printre romanii afectati de pandemia de coronavirus. Actorul si prezentatorul de televiziune marturiseste ca a pierdut bani din cauza evenimentelor anulate din cauza noului coronavirus. Cati bani a pierdut Pavel Bartos dupa doua luni de izolare la domiciliu? Cel mai bun prieten al lui Smiley nu a vrut sa dezvaluie suma, preferand sa vada partea plina a paharului.

Pavel Bartos a pierdut bani frumosi din cauza pandemiei de coronavirus

a declarat Pavel Bartos intr-un interviu pentru jurnalistii de la ciao.ro

Prezentatorul marturiseste ca pandemia l-a ingrijorat!

"Atunci când la nivel mondial se iau atâtea măsuri de precauție, atâtea restricții, nu ai cum să nu te panicheze puțin. Dar am încercat să mă informez cât mai corect pentru a găsi cele mai bune opțiuni în ceea ce mă privește pe mine și familia mea și a ieși sănătoși din această perioadă.

În cazul meu, am încercat să văd partea plină a paharului: m-am bucurat 2 luni, din plin, de a mea familie", a mai spus Bartos.

Cum s-a simtit Pavel in cele doua luni de izolare?

"Viața în izolare e frumoasă! Am avut timp să stau cu a mea familie, să mâncăm împreună, să ne jucăm. Am stat de vorbă cu prietenii foarte des. Am fost aproape de oamenii care mă urmăresc în online. Noi veleități – latura tehnică! Am învățat enorm de multe lucruri tehnice, ca toți ceilalți artiști am încercat să mă regăsesc în online, dar m-am lovit de foarte multe", a precizat indragitul Pavel Bartos.