Câți bani a primit din partea statului soțul Alexandrei, după ce tânăra a murit în agonie la Maternitatea Botoșani?! Suma ridicolă acordată de autoritățile locale pentru îngrijirea celor trei copii rămași orfani de mamă

În urmă cu o lună, Alexandra, o tânără de 25 de ani, și-a dat ultima suflare pe patul de spital din Maternitatea din Botoșani, în timp ce aștepta ca medicii să o ajute, căci, fiind însărcinată în 3 luni, se confrunta cu dureri îngrozitoare de burtă.

Câți bani a primit soțul Alexandrei din partea statului?

Soțul ei, dar și cei trei copii pe care îi au împreună, își plâng acum durerea, iar statul le-a oferit un ajutor financiar, sub forma unei compensații pentru pierderea suferită.

Partenerul de viață al Alexandrei Ivanov trebuie să își îngrijească singur cei trei copii, după ce mama acestora a murit în mod tragic, pe patul de spital din Maternitatea din Botoșani. Bărbatului încă nu îi vine să creadă că soția lui nu mai este în viață, însă trebuie să își adune ultimele puteri, pentru a le fi alături copiilor lui, ce au rămas acum orfani de mamă.

La aproape o lună după ce Alexandra Ivanov a fost condusă pe ultimul drum, familia ei a primit un ajutor financiar din partea autorităților locale, insuficient însă, pentru a acoperi nevoile celor trei copii pe care tânăra i-a lăsat în urmă.

Mai exact, soțul Alexandrei a primit suma de 30.000 de lei sub forma unei compansații pentru pierderea enormă pe care au suferit-o, bani pe care bărbatul îi va folosi pentru a-i putea crește pe cei mici, arată România TV

Alexandra, tânăra care a murit la Maternitatea din Botoșani, alături de soțul și copiii ei [Sursa foto: Facebook]

Alexandra Ivanov a murit în chinuri groaznice

Alexandra era însărcinată în 3 luni, însă, în data de 18 august, a mers la maternitate, acuzând dureri îngrozitoare și sângerări. Din păcate, tânăra nu a fost preluată de niciun medic, deși a încercat să ia legătura cu doctorul care îi monitoriza sarcina, dar și cu cel care era de gardă în acea noapte. În cele din urmă, Alexandra nu a mai rezistat chinurilor și și-a dat ultima suflare.

La câteva zile după ce tânăra a murit, colega ei de salon din noaptea fatidică a făcut declarații șocante despre ultimele sale clipe de viață.

„Tot plângea că o doare. Spre dimineață a spus că nu are aer, simte că nu are aer. Când mi-am ridicat capul din pat, am văzut că era vânătă. Gura și nasul îi erau vinete. Am chemat repede și a venit asistenta și ea tot spunea că nu are aer. Între timp i-a luat tensiunea, i-a pus aparatul de monitorizare și au mai venit 5-6 asistente la patul ei. Eu nu am văzut să fi venit vreun medic, nu a fost medic”, a declarat femeia pentru Antena 3 CNN.