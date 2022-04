Câți bani câștigă lunar Ioana Ginghină la teatru. Actrița a avut mari probleme cu banii: „O luasem razna de tot cu cumpărăturile”

In articol:

Ioana Ginghină este o femeie împlinită și se bucură de fiecare moment petrecut alături de familia ei. Actrița nu se sifește să ofere fanilor ei detalii despre viața ei personală, astfel că, recent, a dezvăluit ce salariu primește lunar.

Ioana Ginghină este o împătimită a cumpărăturilor și a avut o perioadă în care cheltuia sume consistente în fiecare lună, însă, la un moment dat, a spus „stop” acestui dezmăț finanicar și a început

să pună bani la saltea.

Ce salariu încasează lunar Ioana Ginghină

Ioana Ginghină are 44 de ani, o fetiță minunată și un partener cu care urmează să se căsătorească. Chiar dacă nu se mai află la prima tinerețe și are o experiență de viață consistentă, actrița a mărturisit că până nu acum multă vreme nu reușea să gestioneze corect finanțele.

Când a văzut că lucrurile nu mai pot merge așa, a decis să facă o schimbare radicală în vața ei și să se educe din punct de vedere financiar.

„Îmi pun lunar de-o parte o sumă pe care am voie să o consum. Este vorba de 8.000 de lei – salariul de la teatru și pensia alimentară. Tot în aplicație notez absolut toate cheltuielile: facturi, mâncare de la supermarket, meditațiile fetiței… (…) Înainte nu reușeam să strâng mare lucru. Dar nu știi ce înseamnă să strângi bani! E ca la greutate – vezi miracolul cu ochii tăi. Pe mine aplicația asta m-a educat. Până nu am văzut, nu credeam. Acum am zile când nu cheltuiesc deloc”, a declarat Ioana Ghinghină, conform Click!.

Actrița a mărturisit că în fiecare lună cheltuia sume mari pe haine și pe cosmetice, ajungând în poziția în care nu se mai putea abține să nu cumpere lucruri.

Cu trecerea timpului, a învățat că acest obicei nu este benefic nici pentru ea, dar nici pentru cei din jur.

„O luasem razna de tot cu cumpărăturile. Dădeam și 6.000 de lei lunar pe haine. Când nu erau pentru mine, erau pentru Ruxi, fiica mea, sau pentru Cristi, iubitul meu. Când nu cumpăram pentru ei, dădeam banii pe creme, pe cosmetice sau produse pentru păr. Zici că aveam o boală să cheltuiesc', a mai spus ea pentru sursa citată.