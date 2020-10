Alexandra și Ionuț Bodi

Alexandra și Ionuț Bodi au devenit celebri în mediul online, după ce și-au făcut apariția pe Tik Tok. Cei doi soți nu se așteptau la un asemenea succes, după doar câteva postări pe aplicația fenomen. Cuplul are peste 10 milioane de like-uri pe Tik Tok și se bucură de un succes enorm, la care alți influenceri lucrează mult timp pentru a-l avea. Aceștia au fost invitați la o emisiune TV, unde au vorbit despre aplicația care i-a făcut cunoscuți în întreaga țară.

”Averea” pe care au adunat-o în urma Tik Tok-ului

Alexandra și Ionuț Bodi au vorbit în cadrul emisiunii prezentate de Mirela Vaida, despre cum au ajuns celebri datorită aplicației, care a devenit un fenomen atât în România, cât și în străinătate. Foarte multe persoane au devenit cunoscute în mediul online, după ce au început să posteze tot felul de provocări pe respectiva aplicație.

Cuplul care a cucerit Tik Tok-ul și a impresionat și amuzat, în același timp, urmăritorii, cu diferite clipuri video, în care dansează sau în care prezintă o zi din viața lor, a explicat cum au ajuns să afle de aplicație fenomen. Foarte sinceri, cei doi amorezi au spus că în timp ce dădeau scroll pe Facebook au văzut postări despre această aplicație și astfel, din curiozitate, au început s-o folosească. Interesant este faptul că nu se așteptau să aibă un asemenea impact în mediul online. Alexandra Bodi spune că primul clip al lor de pe Tik Tok a fost un dans.

„Ne uitam pe Facebook. Am văzut aplicația de TikTok și am zis să facem și noi glume. Când am descărcat-o am început să facem filmulețe de plăcere, nu să câștigăm bani. Primul filmuleț a fost cu dans.” a declarat Alexandra Bodi, în cadrul emisiunii precizate.

Alexandra și Ionuț nu au fost schimbați de celebritate și au rămas aceiași oameni simpli. De altfel, cuplul a spus că faimoasa aplicație nu le-a adus niciun ban. ”Averea” pe care cei doi soți au câștigat-o de pe urma Tik Tok-ului este armata de urmăritori. Aceștia au adunat peste 10 milioane de aprecieri. „Nu am făcut niciun ban din TikTok. Este ideea mea. Îmi place, pentru că pot să fac lumea să râdă. Eu am lucrat prin Spania, Olanda, Belgia când e perioada, când nu, stăm acasă. Ea nu lucrează decât cu ziua”, a explicat Ionuț Bodi.