Câți bani face Antonia din muzică? Interpreta nu e nici pe departe o vedetă bogată! EXCLUSIV

Antonia, mai bună pe scenă decât în afaceri

Antonia are încasări bune din muzică însă un profit destul de modest pe firma pe care o deține, pe care încasează bani de pe concerte. Antonia Music SRL are ca obiect de activitate ”creație și interpretare artistică” și ”activități suport pentru interpretare artistică”. Firma este înregistrată în cartierul Colentina și are un capital social de 200 de lei. Antonia nu și-a declarat veniturile pe firmă pentru anul 2019, ultimul bilanț fiind acela pe 2018.

Profit modest pentru firma Antoniei

In articol:

Antonia, una dintre cele mai frumoase artiste

Conform informațiilor de la Ministerul Finanțelor, în 2018, firma antoniei a avut o cifră de afaceri de peste 700.000 lei și un profit de doar 77.300 lei (peste 15.000 euro), adică o scădere cu 61% a profitului, raportat la o creștere cu 74% a cifrei de afaceri. Mai exact, Antonia a produs mai mulți bani, însă a și cheltuit mai mult. Spre exemplu, în 2017, firma Antoniei a declarat un profit de aproape 200.000 lei (la o cifră de afaceri de 474.000 lei). Cel mai prost an al Antoniei a fost, totuși, 2015, atunci când firma ei a ieșit în pierdere cu 1.550 lei. Societatea are un singur angajat iar la ultimul bilanț înregistra datorii de peste 78.000 lei.

Citeste si: Lino Golden, mesaj sfâșietor pentru tatăl lui care a murit: ”Vreau să vorbesc cu tine și...”

Citeste si: Rafaela de la „Puterea Dragostei”, bătută de fostul iubit! Ce decizie a luat fosta concurentă? - evz.ro

Citeste si: Carantină totală în România? Ce spune Raed Arafat - bzi.ro

Citeste si: Lino Golden, surprins cu Vincenzo Castellano după cearta cu Alex Velea. Ce postare a apărut pe rețelele de socializare

Citeste si: Lino Golden, surprins cu Vincenzo Castellano după cearta cu Alex Velea. Ce postare a apărut pe rețelele de socializare

Totuși nu este cazul să-i plângem de milă Antoniei. Soția lui Alex Velea face bani frumoși din publicitate, ea fiind preferată de multe branduri de haine, produse cosmetice sau telefonie mobilă pentru felul în care arată și pentru imaginea foarte bună pe care o are. Antonia are mai multe contracte care se desfășoară în paralel, fiecare din acestea aducându-i în conturi cel puțin 10.000 euro.

Antonia face bani și din Youtube

Antonia și Alex Velea, un cuplu de succes

De asemenea, interpreta câștigă bani frumoși și din Youtube, marele aliat al artiștilor în timp de pandemie. În plus, se pare că Antonia a fost mereu mai pricepută pe scenă decât în afaceri, drept dovadă că firma pe care o administrează nu a avut totuși niciodată rezultate remarcabile, cel puțin nu pe măsura succesului pe care bruneta l-a avut ca artistă în ultimii 5 ani.