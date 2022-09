Câți bani face Macanache din muzică?! Artistul a mărturisit ce salariu are și a dezvăluit unde se duc banii lunar

In articol:

Pentru Macanache este o perioadă bună, atât din punct de vedere financiar, cât și în carieră. Artistul a povestit câți bani face și mai ales ce afaceri mai are pe lângă muzică și recunoaște că pandemia nu l-a afectat foarte tare la capitolul bani.

Artistul a dezvăluit și care a fost cel mai ieftin videoclip și cât l-a costat să realizeze clipul celebrei piese "Asta sunt eu". Cântărețul are milioane de vizualizări pe YouTube și fani în toată România.

Câți bani face Macanache din muzică

Artistul are milioane de fani, tinerii fiind în special cei care îi ascultă muzica. Rapperul iese din tipare atunci când vine vorba de vestimentație, de stil și de clipuri, iar mulți dintre fanii săi sunt mereu curioși câși bani câștigă Macanache.

În emisiunea Alexandrei Ungureanu, vedeta a dezvăluit că are un salariu decent, iar banii pe care îi face nu sunt doar din muzică, ci și din alte afaceri pe care le are alături de soția sa.

"Eu sunt bucuros și mereu zic că am un salariu decent! Sunt angajat la mine, eu cu soția mea ne-am făcut o firmă și facem rap, vindem haine, facem show-uri și plătim datoriile și chestiile și ne ajutăm părinții că astea sunt cele mai importante.

E cea mai bună perioadă! Pare că am avut perioade mai bună, adică a fost atenția mai mult pe mine, dar acum sunt mai relaxat. Ne descurcăm, cred că suntem și puțin norocoși și probabil toată munca mea de până în pandemie m-a ajutat să pot să trec mai ușor peste pandemie", a explicat Macanache.

Care a fost cel mai ieftin clip filmat de Macanache

Alexandra Ungureanu l-a întâmpinat pe artist și cu o serie de întrebări neconvenționale, astfel că Macanache a fost nevoit să spună care este cel mai ieftin clip pe care l-a făcut la o piesă și se pare că ideile lui sunt super profitabile, căci are clipuri în care nu a băgat niciun leu.

"Păi 0 bani", a spus el, iar Alexandra Ungureanu l-a întrebat dacă a fost vorba despre videoclipul celebrei piese "Ăsta sunt eu".

Macanache a clarificat situația și a explicat că nu, pentru cunoscuta melodie spune că a investit totuși ceva, la acel moment chemând o gașcă de prieteni în Piața Romană, acolo unde au fost trase cadrele. A avut parte de ceva peripeții în ziua respectivă, dar acum este mândru de ceea ce a ieșit.

"Pentru Ăsta sunt eu am investit ceva, ne-am adunat la Romană, am vorbit cu toată lumea din timp, le-am spus că fac clip la prima mea piesă, că eu simțisem că va merge piesa, dar dura până m-am înțeles cu băiatul care a făcut bit-ul, până am găsit un cameraman și cumva voiam să filmez de Revelion clipul, dar am nimerit undeva în ianuarie.

Am vorbit cu toți prietenii mei. Când am ajuns la Romană eram cu niște genți de haine după mine, cafele sucuri, am găsit un băiat la Romană care rămăsese acolo de la o beție(...) Până la urmă au venit băieții, am filmat clipul", a dezvăluit artistul.

