Câți bani trebuie să scoți din buzunar ca să-ți cânte Mirabela Dauer la nuntă! Suma e surprinzător de mică!

Mirabela Dauer este una dinte cele mai iubite artiste de la noi din țară. În ultimii 50 de ani, artista a fost prezentă în permanență pe scenă, onorând mii de evenimente și spectacole. Are o mulțime de fani și, chiar și acum, cântăreața este foarte solicitată la petreceri private. Pentru fiecare prestație, cântăreața cere o anumită sumă de bani, însă, în comparație cu alte artiste de la noi din țară, Mirabela Dauer cere o sumă mult mai

mică.

Pentru ca invitații să se bucure de Mirabela Dauer timp de o oră, organizatorii trebuie să scoată din buzunar 1 600 de euro, conform artistipentrununta.ro.

Spre deosebire de alte artiste foarte apreciate de români, Mirabel Dauer cere printre cele mai mici sume. Elena Gheorghe se situează în topul vedetelor cel mai bine plătite, aceasta cerând 4 000 de euro pentru o oră, în timp ce Anda Adam cere 2 600 euro, la fel ca Lidia Buble, de altfel, iar Anna Lesko cere 2 500 de euro.

Ce pensie are Mirabela Dauer?

În ciuda faptului că are 74 de ani, Mirabela Dauer continuă să-și bucure fanii cu vocea ei. În timpul pandemiei, însă, artista a pus pe stop activitatea, însă a reușit cu succes să descurce cu pensia pe care o încasează. Nu este deloc o sumă mare, mai ales că artista are în spate aproape 6 decenii de activitate. Mai exact, Mirbala Dauer are o pensie de 1 300 de lei.

Am avut o pensie de doi bani, dar domnul Ponta – mă rog în fiecare zi pentru sănătatea lui – este singurul care s-a gândit la artiști și ne-a ridicat pensia. Datorită acestei pensii de merit, am putut să îmi plătesc spitalul.

Nu este imensă, nu o car cu sacul, dar datorită acestei pensii eu am putut să plătesc analizele. Îi mulțumesc dimineața, la prânz și seara pentru că am putut fără să cerșesc!’, a spus Mirabela Dauer, conform Fanatik.