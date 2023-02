In articol:

Florin Zamfirescu este tatăl a doi copii ce i-au călcat pe urme în domeniul actoriei. Celebrul actor are un fiu din prima sa căsătorie, pe Vlad Zamfirescu, și o fiică, din cea de-a doua căsnicie, pe Ștefana Samfira.

Cum arată copiii lui Florin Zamfirescu

Vlad Zamfirescu este primul copil al celebrului actor Florin Zamfirescu. La rândul său, este tatăl a doi copii care sunt foarte pasionați de lumea actoriei.

Fiul lui Florin Zamfirescu a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale din București și este actor și regizor. Florin Zamfirescu mai are o fiică din a doua sa căsătorie, cea cu actrița Valeria Sitaru. Ștefana Samfira s-a născut în 1978 și a urmat, la rândul ei, cariera în teatru.

Câți copii are actorul Florin Zamfirescu. „Îmi iubesc copiii fără limite, chiar dacă nu m-am ocupat de ei” [Sursa foto: Facebook]

Florin Zamfirescu, despre rolul de tată

Deși a mărturisit că nu a petrecut foarte mult timp alături de copiii săi, Florin Zamfirescu se declară extrem de mândru față de ceea ce au devenit Vlad și Ștefana. Chiar dacă nu a fost prezent tot timpul în copilăria lor, cei doi copii nu i-au reproșat acest lucru niciodată actorului.

„Îmi iubesc copiii fără limite, chiar dacă nu m-am ocupat de ei. Am făcut multe împreună, dar de ei se ocupau bunicii, nici măcar mamele. Mai vine Vlad pe la mine, rămâne și doarmne, că nu reușim să ne vedem așa de des. Ștefana a crescut la Severin, cu bunica, iar Vlad la Tg Mureș până la 12 ani când a cerut să vină la mine, până atunci nu mi-l dădeau. Am stat mereu în umbra lor, să nu aibă anumite apucături, dar nu le-am ținut mâna să facă cerculețe și bastonașe.

S-au făcut actori amândoi și nu m-au acuzat niciodată, știu că asta a fost meseria mea și mă înțeleg foarte bine. Ștefana e cu copiii ei tot timpul, deși are o activitate extraordinară, este un fel de miracol. Mă laud cu amândoi pentru că am de ce, dar nu am fost un tată bun, gena a fost bună ”, a mărturisit actorul Florin Zamfirescu într-un interviu acordat fanatik.ro.

sursă: fanatik.ro