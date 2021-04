Câţi copii are Mădălin Voicu. Politicianul este mândru de moştenitorii săi

In articol:

Câţi copii are Mădălin Voicu

Politicianul în vârstă de 68 de ani este mândru de moştenitorii săi, mai ales că doi dintre aceştia activează în sfera muzicală.

Mădălin Voicu se poate mândri cu o familie numeroasă. Politicianul are şapte copii cu cinci femei. Din căsnicia cu Carmen Olteanu, Mădălin Voicu are doi băieţi, Ştefan şi Ion, mezinii familiei. Din căsnicia cu prima sa soţie, Adriana, au rezultat Ioana, Tudor şi Mădălin Voicu Junior, iar din relaţii pasagere, Mădălin Voicu mai are doi băieţi pe care nu i-a recunoscut. Aceştia sunt stabiliţi în afara ţării.



“Mai am doi copii, Bogdan și Alex. Unul trăiește în Franța, celălalt în Italia. Băieții nu poartă numele Voicu. Mamele lor susțin că sunt tot ai mei, dar eu nu am făcut niciodată un test ADN, ca să mă conving dacă sunt sau nu tatăl biologic. Oricum, nu le-am plătit niciodată pensie alimentară ”, declara politicianul în 2008.

Deşi relaţiile dintre mamele copiilor şi Mădălin Voicu au încetat, acesta a rămas aproape de copiii săi.

"Ştefan este la şcoală în clasa a doua, iar Ioan, în grupa mare la grădiniţă. Ăştia mici mă ţin într-un tonus, care îmi face bine. Îi iubesc pe toţi copiii extraordinar de mult şi ei mă iubesc, în special ăştia mici, pentru că mă văd mai des cu ei", a spus Mădălin Voicu într-o emisiune.

Trei dintre copii i-au călcat pe urme lui Mădălin Voicu şi au urmat cariere în domeniul muzicii. Mădălin este pianist, Ioana, violonistă, iar Tudor e DJ de muzică house.

Fiica Lui Mădălin Voicu, prezentatoare de ştiri[Sursa foto: Instagram]

Fiica Lui Mădălin Voicu, prezentatoare de ştiri

Ioana Voicu are 33 de ani şi este unica fiică a lui Mădălin Voicu. Tânăra lucrează ca prezentatoare de ştiri la radio şi TV. O altă pasiune de a Ioanei este vioara.

Fiica lui Madalin Voicu are un dressing impresionant! Ioana Voicu a primit acasa o echipa de filmare de la Teo Show

Mădălin Voicu are o iubită mai tânără cu 22 de ani decât el

Mădălin Voicu a divorţat de pictoriţa Carmen Olteanu, în anul 2017, dar şi-a găsit rapid fericirea în braţele unei femei, care este cu 22 de ani mai tânără decât el.

Mădălin Voicu are o iubită mai tânără cu 22 de ani decât el[Sursa foto: Captură TV]

Politicianul şi iubita sa au apărut împreună în public în primăvara lui 2019, atunci când au participat la un eveniment cultural. Mădălin Voicu a povestit la acea vreme că între el şi Adriana a fost dragoste la prima vedere.

„Am revăzut-o în februarie 2017, era o atracţie nevorbită, dar simţită. Nu prea ştiu să fac curte, dar până la urmă am pupat-o. Nu a fost ceva pregătit, puteam să mă trezesc cu o geantă în cap. Trăim acum nişte stări de parcă am fi împreună de 25 de ani. E destin! Am avut trei neveste, dar o relaţie atât de caldă nu am mai avut!”, a povestit Mădălin Voicu.

Mădălin Voicu, invitat la "40 de întrebări cu Denise Rifai"[Sursa foto: Captură TV]

Mădălin Voicu, invitat la "40 de întrebări cu Denise Rifai"

Mădălin Voicu va fi invitatul ediției de marți, 27 aprilie, a emisiunii “40 de întrebări cu Denise Rifai”, difuzată de la ora 23:15, la Kanal D.

„Ați fost supărat pe cineva pentru moartea copilului dvs.?”, „De ce i-ați numit pe români de popor?”, „V-ați abonat familia la banul public?”, „De ce ați lipsit de la nunta fiului dvs?”, „De câte ori ați fost căsătorit?”, „Sunteți un bărbat cu sex appeal?”, „V-a făcut vreodată avansuri un bărbat?”, „Ați devenit un bărbat fidel?” sunt întrebări la care Madalin Voicu va trebui să răspundă sub tensiunea cronometrului.