Câți copii are Virgil Ianțu. Prezentatorul TV se laudă cu o familie ca-n povești

Virgil Ianțu este unul dintre prezentatorii TV apreciați și simpatici ai showbiz-ului. Bărbatul s-a făcut remarcat prin prezentarea a trei emisiuni celebre, una despre copii și două despre cultură generală. Recunoașterea publică nu este singurul lucru de succes la acesta, Virgil având o familie frumoasă.

Câți copii are Virgil Ianțu

La 51 de ani, Virgil Ianțu se bucură de o faimă de invidiat, acumulând recunoștința colegilor și a telespectatorilor. În urmă cu 20 de ani, prezentatorul TV și-a cunoscut iubirea vieții, soția cu care are o poveste de dragoste ca-n povești și cu care are o fiică minunată.

Jasmine Ianțu are 17 ani și este singurul copil al cuplului. Fata este urmărită de peste 13.000 de persoane pe Instagram, unde postează fotografii des, din toate locurile exotice în care călătorește, iar postările ei adună mii de like-uri și aprecieri. Datorită frumuseții și personalității ei, Andreea Raicu a contactat-o acum doi ani pentru a poza pentru o colecție de haine.

Cine este fiica lui Virgil Ianțu [Sursa foto: https://www.instagram.com/jasmine.iantu/?hl=en]

Jasmine și tatăl ei au o relație foarte apropiată, fiind mândria părinților ei.

Fiica lui Virgil Ianțu este în plină adolescență, dorind să experimenteze tot felul de provocări. În urmă cu câteva luni, tatăl ei a dat o declarație în care a spus că el și soția sa îi sunt alături lui Jasmine indiferent de ce s-ar întâmpla și că nu îi sperie absolut nimic.

Un lucru inedit pe care trebuie să îl cunoașteți despre Jasmine Ianțu este că a moștenit una dintre pasiunile tatălui său.

Poate nu știați, însă Virgil a fost preot și cânta în corul bisericii. Acest talent muzical și pasiune pentru artă au fost moștenite de fiica sa, lucruri care îl bucură pe omul de bucătărie.

„Ascultă multă muzică şi asta mă bucura foarte tare. Ce mai face ea interesant (şi sănătos!) este că ascultă nu doar muzica generaţiei ei, ci parcurge perioade muzicale diferite. Dacă vorbim despre talent… e grav. Este extrem de talentată, are o ureche excelentă şi un glas cu o tehnică intuitivă rară – şi nu sunt un tată nebun, care şi-ar lăuda fata din orgoliu”, a declarat Virgil Ianțu.

Cine e Virgil Ianțu

Numele său real este Virgil Gătăianțu și este născut pe 20 februarie 1971, la Timișoara. A absolvit Colegiul Național de Artă “ion Vidu” și a continuat studiile superioare la Universitatea de Muzică București.

“Eram cu mama, am amintirea asta foarte bine întipărită în mintea mea, (aveam 5 ani), la Colegiul Național de Artă "Ion Vidu". Era un profesor de pian, care dădea tonul, trebuia să îl recunoști cu vocea ta. Când să ne pregătim să plecăm, m-a felicitat, și exact în acel moment, profesoara i-a propus mamei mele, să aplic la cursurile teoretice pentru preșcolari, profesoara insistând de asemenea, să mă învețe vioară, cu condiția să mă înscriu la clasa ei. Acesta a fost doar începutul, am muncit mult, și am intrat la Corul Madrigal, trebuia să plătesc 70.000 lei, echivalentul unei Dacia, în vremea aceea”, a povestit Virgil Ianțu.

Cine e Virgi Ianțu [Sursa foto: Facebook Virgil Iantu]

Prima pasiune pe care a avut-o a fost muzica și a început o carieră în Corul de Cameră Madrigal, în trupa “The 50’s”, între anii 1995 și 2004. A continuat să cânte și, până la începutul anilor 2000, Virgil Ianțu a prezentat emisiuni radio la stația publică din București.

Debutul în televiziune l-a avut în 2000, când a început să prezinte celebra emisiune “Vrei să fii milionar?”, o emisiune de cultură generală și premii în bani. Șarmul și inteligența lui l-a propulsat printre cei mai îndrăgiți și talentați oameni din televiziune.

