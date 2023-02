Catinca Roman a comentat dur declarațiile făcute de sora ei, Oana. A răbufnit, după ce a fost acuzată că nu-și vizitează mama: „Cred că e foarte rănită pentru ce i se întâmplă cu bărbatul”

In articol:

Oana Roman trece printr-o perioadă sensibilă a vieții sale de când s-a despărțit de soțul său, Marius Elisei. După o perioadă în care a vorbit despre separarea de tatăl copilului ei, Oana Roman și-a îndreptat atenția către altă persoană, mai exact sora sa vitregă.

Vedeta a mărturisit că aceasta nu a mai vizitat-o pe mama sa de 6 luni de zile și refuza în continuare să o vadă.

Catinca Roman desființează declarațiile surorii sale, spunând că își vizitează mama ori de câte ori are posibilitate. Mai mult decât atât, Catinca Roman a adăugat faptul că îi pare rău de Oana, care trece printr-o perioadă dificilă în viața personală.

Catinca Roman, reacție dură la declarațiile surorii sale, Oana

Catinca Roman s-a simțit deranjată de ceea ce a declarat sora sa, Oana Roman. Femeia a mărturisit că își vizitează mama ori de câte ori are posibilitatea, însă este conștientă că s-au mai întâmplat ocazii în care chiar nu a putut ajunge.

În același timp, Catinca Roman a spus că îi pare rău pentru perioada dificilă pe care Oana Roman a traversează, însă este inadmisibil ceea ce a declarat.

De asemenea, sora vedetei a mărturisit că mama sa este foarte bine îngrijită în centrul unde se află. Mai mult, sora Oanei Roman a declarat că ultimul an a fost foarte dificil și pentru ea, întrucât tatăl său a decedat.

Citește și: Prima reacție a Catincăi, după ce Oana Roman a acuzat-o că nu se interesează de mama lor: ”E problema ei” Ce decizie a luat sora vedetei

Citeste si: “Am fost foarte afectată.” Catinca Roman, prima reacție după ce sora ei, Oana, a dezvăluit că nu vrea să-și viziteze mama- kfetele.ro

Citește și: „Orice fel de comunicare s-a încheiat. Va urma jihad” Oana Roman și-a făcut curaj și a spus tot adevărul despre Marius Elisei și Catinca Roman! Familia vedetei s-a destrămat complet

„ Nu prea am mare lucru de zis legat de ce a declarat sora mea. Evident că lucrurile nu stau așa. Îmi pare rău sincer pentru ea, pentru că trece printr-o perioadă grea. Îmi pare rău pentru ceea ce trăiește. Nu e deloc așa cum a spus. Eu am mers și voi merge mereu la mama.

Nu se pune problema să nu merg, nu poate fi vorba despre așa ceva. E adevărat că nu am putut să merg de fiecare dată. Știi că am trecut printr-o situație neplăcută cu tata (n. red.: părintele ei s-a stins din viață anul trecut). Pentru mine chiar a fost un an foarte greu. Mama este bine îngrijită. Este bine”, a declarat Catinca Roman pentru fanatik.ro.

Aceasta crede că toată această situație pe care a început-o sora sa se datorează problemelor personale pe care le are Oana Roman în prezent.

„ Cred că e foarte rănită pentru ce i se întâmplă cu bărbatul. Probabil e un mod de refulare”, mai spune Catinca Roman.

Catinca Roman [Sursa foto: Instagram]

Oana Roman, critică la adresa surorii sale, care refuză să își viziteze mama

Zilele trecute, Oana Roman o acuza public pe Catinca Roman că refuză să meargă în vizită la mama sa. Mai mult decât atât, vedeta mărturisea că sora sa nu a mai văzut-o pe fosta soție a lui Petre Roman de 6 luni, însă, în continuare nu vrea să meargă să o vadă.

„ Azi sora mea mi-a spus că nu se duce să o vadă pe mama (pe care nu a văzut-o de peste 6 luni) pentru că nu consideră că mai are vreun motiv să o vadă. Va urma jihad după aceste spuse ale mele, dar nu îmi pasă. Adevărul este ăsta. Eu nu-l mai ascund”, a spus Oana Roman pe Instagram.

Oana Roman [Sursa foto: Instagram]