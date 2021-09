Catinca Roman, despre viața de mamă singură! Dezvăluiri despre tatăl Calinei: „În toți ani aceștia am încercat...”

In articol:

Catinca Roman și fiica ei, Calina, eu o relație mamă-fiică extrem de specială. Fiica vitregă a lui Petre Roman și-a crescut fiica de una singură, fără implicarea bărbatului alături de care a decis să păstreze sarcina.

Vedeta a mărturisit că fiica ei Calina, acum în vârstă de 22 de ani, a fost un copil cuminte, chiar dacă s-au confruntat cu anumite dificultăți în perioada adolescenței.

„Mi-a fost extrem de greu. Am avut puține persoane care să mă ajute, să mă sfătuiască. Ai mei erau prinși într-un vârtej de evenimente. Îmi gestionam cu greu emoțiile, faptul că corpul meu s-a transfromat, mi-a fost foarte greu.

Calina a fost un copil foarte ușor de crescut, astfel nu știu ce m-aș fi făcut. A avut momentul ei de rebeliune, la adolescență, când, cu toate că mă pregătisem, citiem, mă sfătuisem, tot mi-a fost greu, poate tocmai din cauza fatptului că eram o mamă singură, să îi înțeleg lupta ei pentru câștigarea independenței. Am trecut prin foarte multe stări, în afara de îngrijorările normale pentru un adolescent. Cred că faptul că ș-a făcut terapia ei și mi-a întors spatele la un moment dat, deși îmi dădeam că afce parte din procesul maturizării, m-a speriat foarte tare”, a declarat Catinca Roman, la emisiunea „În Oglindă”.

Catinca Roman, dezvăluiri despre tatăl Calinei

Dacă ar putea să întoarcă timpul înapoi și să aibă de ales din a fi mamă singură, Catinca Roman a mărturisit că nu e sigură de alegerea pe care ar face-o.

„Are nevoie (n. red. de tatăl ei). Nu sunt sigură că aș mai alege să fiu mamă singură. Mi se pare foarte complicat. Ca mamă singură este foarte greu să faci toate lucrurile astea, dacă nu imposibil”, a mai spus fiica vitregă a lui Petre Roman.

Catinca Roman a mai spus că a încercat de multe ori să îl contacteze pe tatăl Calinei și să îl convingă să facă parte din viața fiicei sale.

„Da, de multe ori și am abandonat lupta acum un an. În toți ani aceștia am încercat să îi explic că în momentul în care am hotărât să facem un copil am luat decizia împreună. Este importantă prezența masculină în viața unei fete. Am avut o discuție cu Calina, ea a crescut ș a înțeles foarte multe lucruri, și-a dat seama că asta este situația și nu o să aibă parte de spijinul lui”, a declarat Catinca Roman, în emisiunea prezentată de Mihai Ghiță.

Catinca Roman, despre relațiile cu bărbați mai tineri: „Mă aleg ei pe mine”

Catinca Roman a vorbit despre relațiile pe care le-a avut de-a lungul timpului, cu bărbați mult mai tineri decât ea. Ea a mărturisit că bărbații de vârsta ei sua mai în vârstă au o mentalitate de care încearcă să se ferească.

„De cele mai multe ori mă aleg ei pe mine. De ce? Și eu m-a îndreptat. Am avut și parteneir de vârsta mea sau mai mari. Cred că bărbații de vârsta meau au un anumit gen de mentalitate, aceea de care fug eu și nu îmi place. Aștept să treacă. Să se ducă generația noastră și să vină una mai tânără”, a mărturisit Ctainca Roman.