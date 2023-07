Catinca Roman nu s-a împăcat nici acum cu Oana! Când au de gând cele două surori să îngroape securea războiului: "Cred că o să ne reconciliem" | EXCLUSIV

In articol:

Catinca Roman a vorbit despre relația pe care o are acum cu sora ei, Oana Roman. Într-un interviu acordat Andradei Bratovianu la un eveniment monden organizat de Sonia Trifan, Catinca Roman a recunoscut că ea și Oana nu-și vorbesc nici acum, a povestit despre mama ei, care se luptă cu o boală necruțătoare, dar a dat și amănunte despre planurile ei pentru această vară.

Catinca Roman încă nu vorbește cu sora ei

Catinca și Oana Roman încă nu au îngropat securea războiului. Cele două surori nu mai vorbesc încă de acum câteva luni, de la discuțiile legate de vizita în ceea ce o privește pe mama lor. Și-au aruncat cuvinte tăioase și încă nu le-au retras. Catinca Roman ne-a spus totuși că și-ar dori ca această împăcare să aibă loc, însă trebuie doar să hotărască cine va face primul pas.

"Deocamdată nu am reparat relația. Noi toată viața am fost așa, cu plusuri sau minusuri. La urma urmei suntem surori, cred că o să ne reconciliem. Eu țin foarte mult la ea, mi-am dorit întotdeauna o soră, așa că aștept cu interes să ne regăsim cumva. Trebuie cineva să facă primul pas.", a declarat Catinca Roman.

Catinca Roman, adevărul despre starea de sănătate a mamei ei

Catinca Roman ne-a oferit mai multe detalii despre starea de sănătate a Mioarei Roman. Se pare că aceasta, deși este încă bolnavă, are o stare bună, lucru care ajută la recuperarea ei. Catinca speră ca mama ei să o țină tot așa și își dorește să o viziteze în curând.

"Pe mama nu am vizitat-o acum de curând, că am fost plecată. Am fost acum o lună și jumătate, când a fost internată la Floreasca și era binișor. În ciuda problemelor de sănătate inerente afecțiunii pe care o are, s-a ținut bine. Din păcate, boala aceasta este necruțătoare și nu prea există leac pentru ea, dar atâta timp cât este bine îngrijită, cred că cea mai importantă e calitatea vieții." , a mărturisit Catinca Roman, la WOWnews.

