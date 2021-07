Catrinel Sandu s-a cununat religios în mare secret. Nunta a avut loc în România

Catrinel Sandu și Steve Schroeter, soțul ei [Sursa foto: Click.ro] 13:02, iul 20, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

In articol:

După ce au făcut cununia civilă anul trecut, în America, fosta prezentatoare tv și soțul ei au ales să facă pasul cel mare și într-o biserică din România. Cei doi au dorit o ceremonie simplă și discretă, fără să atragă prea mult atenția presei.

Citeste si: Catrinel Sandu, adevărul din spatele căsniciei! Cum a reușit actualul soț să o convingă să se mărite cu el: „A știut cum să jongleze”

Catrinel Sandu a făcut nunta cu medicul Steve Schroeter

Vedeta a trecut prin multe greutăți de-a lungul vieții, însă acum este mai fericită ca niciodată. Deși a fost reticentă în privința unei alte căsătorii după divorțul de fostul soț, Catrinel Sandu și-a găsit liniștea în brațele actualului partener, care a făcut-o să creadă din nou în dragoste.

Citeste si: Cine este femeia care i-a luat mințile lui Ion Țiriac? Sunt 36 de ani diferență de vârstă- bzi.ro

Chiar dacă anul trecut cuplul și-a oficializat relația și în acte și au făcut nunta în America, acum au simțit nevoia să își unească destinele și într-o biserică ortodoxă. Ceremonia religioasă a avut loc în România, într-un cadru foarte discret, iar invitați au fost doar prietenii apropiați și familia.

Petrecerea de după a fost la un local din București, unde mirii au sărbătorit alături de cei dragi sufletului lor.

Citeste si: Catrinel Sandu, răsfățată de soț cu o surpriză de zeci de mii de euro! Cum arată bolidul de lux pe care l-a primit

Evenimentul nu a fost deloc unul extravagant, ci dimpotrivă, a fost reprezentat de eleganță și rafinament, exact pe gustul celor doi.

În ceea ce privește rochia de mireasă, Catrinel Sandu a optat pentru o ținută simplă, care i-a pus în evidență silueta de invidiat. Se pare că aceasta a fost aleasă chiar de fiica ei, Sarah, care a considerat că rochia este perfectă pentru mama ei:, a declarat soția stomatologului Steve Schroeter, în exclusivitate pentru click.ro

Catrinel Sandu și soțul ei[Sursa foto: Click.ro]

Mama lui Catrinel Sandu se bucură pentru fiica ei

Mama fostei prezentatoare tv este extrem de fericită pentru că fiica ei și-a găsit din nou dragostea. În noiembrie, anul trecut, când Catrinel și soțul ei împlineau un an de la căsătorie, femeia a transmis un mesaj emoționant pentru proaspeții însurăței: "Se împlineşte un an de la nunta lui Catrinel cu Steve, într-un decor de vis, o nuntă ca în poveşti, care a ţinut trei zile şi trei nopţi. La mulţi ani, dragii mei copii, să fiţi sănătoşi, fericiţi şi mereu îndrăgostiţi, aşa cum sunteţi de când sunteţi împreună. Vă iubesc şi mulţumesc în fiecare zi bunului Dumnezeu că existaţi în viaţa mea. A fost de vis. O spun toţi oamenii dragi care au fost cu noi în acele clipe minunate, dar am avut şi un mare absent, Nicu, care sigur ne-a vegheat din cer şi a fost lângă noi mereu şi s-a bucurat văzând fericirea voastră", scria atunci mama vedetei, pe o rețea de socializare.