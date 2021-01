Caz cutremurător! O copilă de 14 ani, cu probleme psihice, a fost violată de un tânăr cu câțiva ani mai mare

In articol:

Caz revoltător în comuna Tutova din Vaslui. O fetiţă de 14 ani, cu probleme psihice, a fost violată de un bărbat de 25 de ani, din comuna Fruntişeni. Situația cutremurătoare a îngrozit întreaga comunitate.

Citeste si:Un român din Italia a violat şi a bătut o fetiţă de un an şi jumătate până a ucis-o

Copila minoră a fost batjocorită şi violată de un tânăr de 25 de

ani, incidentul șocant având loc weekendul trecut la o fermă din apropiere. Fata i-a spus mamei ei, acum câteva zile, atunci când a început să se simtă foarte rău. Femeia a rămas îngrozită atunci când a auzit ce i s-a întâmplat fetei ei și astfel a sesizat autoritățile cu privire la incident.

Citeste si: Faimosul creator de modă Givenchy a murit la vârsta de 91 de ani - libertatea.ro

Citeste si: Un travestit a ţepuit bărbaţii pe bandă rulantă. „Am cunoscut-o pe Delia pe Facebook, ea m-a abordat…” - bzi.ro

O copilă de 14 ani, cu probleme psihice, a fost violată [Sursa foto: PixaBay]

Citeste si:Minoră de 15 ani, răpită de pe stradă și băgată cu forța în mașină. Polițiștii au declanșat mecanismul ”Alertă răpire copil”

Mama fetiței a făcut plângere penală împotriva agresorului la postul de poliţie din comună. Violatorul a fost reținut, miercuri, de oamenii legii și trimis în arest preventiv, scrie presa locală. Copila, elevă în clasa a VII-a, s-a întâlnit cu individul sâmbătă seară, la ferma de animale a unui om de afaceri din comuna fetei, acolo unde tânărul de 25

de ani lucra. Fata cu probleme psihice nu s-a gândit nici măcar o clipă ce pune agresorul la cale. Se pare că tânăra a mai trecut prin trauma unei tentative de viol.

„Am sunat-o de câteva ori, mi-a spus că vine acasă. Când a ajuns, seara, nu mi-a spus nimic prin ce a trecut, dar luni si-a luat inima în dinti si mi-a spus cã a fost violată de acest individ din Fruntiseni. Când am auzit, m-am dus direct la Politia Tutova, am depus o plângere si imediat s-au început cercetările. Individul a fost adus la Politia Bârlad, unde au audiat si fata, de fatã cu mine si reprezentantul Protectiei Copilului, un psiholog. Acum suntem într-un program de consiliere psihologică, fata si eu, pentru că ea, având probleme psihice, trece greu peste asemenea traume”,a declarat mama fetei, în exlusivitate pentru Vremea Nouă.

Reacția autorităților din Vaslui

„La data de 25 ianuarie 2021, Sectia de Politie Nr. 3 Bârlad a fost sesizată cu privire la faptul cã, o minoră de 15 ani a fost victima unei agresiuni sexuale. În cauză politistii au retinut un bărbat în vârstã de 25 de ani, care în cursul zilei de 27 ianuarie 2021 a primit mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Totodată a fost informată DGASPC Vaslui pentru monitorizare si evaluare minoră”,a transmis Loredana Stavãr, purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui.