Maisie Gooderham și mama ei

Maisie Gooderham, din Essex, a acuzat durerii incredibile la cap, iar la scurt timp a căzut din picioare. Micuța, în vârstă de 10 ani, i-a spus mamei că nu se simte deloc bine. A fost dusă de urgență la spital și a intrat în comă.

Fetiță de 10 ani a murit din cauza unei dureri incredibile de cap

In articol:

Cu toate acestea, fetița s-a stins din viață, în spital, din cauza unei sângerări în creier, despre care părinții nu știau nimic. Cei de la școală spuneau despre minoră că era o fată foarte frumoasă și sănătoasă, care iubea foarte mult să danseze. Familia micuței este în stare de șoc, după ce aceasta s-a stins din viață la două săptămâni de la internarea în spital. Chiar mama fetiței spunea că nu a avut niciodată vreun simptom, până atunci.

Citeste si: Cazul șocant al mamei care și-a ascuns copilul în dulap! Femeia a rămas însărcinată după ce a fost violată de propriul soț

Totul a început într-o seară de vară, atunci când Maisie s-a plâns de o durere de cap incredibilă. La câteva secunde după, micuța s-a așezat în poala mamei sale și i-a spus că nu se simte deloc bine. Medicii au descoperit în scurt timp că a suferit o sângerare catastrofală pe creier și din cauza aceasta i-a fost indusă o comă.

Citeste si: Ce va zice Andreea Esca acum? Au apărut nişte poze cu Alexia Eram... De la 20 de ani? Foto - evz.ro

Maisie Gooderham și părinții

"Nu a avut niciun sens pentru că nu existau semne", a declarat mama micuței.

Medicii au ținut-o pe Maisie în viață cu ajutorul oxigenului, dar, din păcate, le-a dat vestea cea tristă părinților. Înainte să fie deconectată de la aparate, cei doi părinți și-au petrecut noaptea, pentru ultima dată, cu fetița lor.

"După ce am decis să o deztubăm, am putut să stăm cu pentru o noapte. Mi-au permis să mă culc cu ea. I-am acordat cât mai mult timp posibil. I-am pictat mâinile și picioarele și i-am luat amprente. I-am luat șuvițe de păr și amprente. Am făcut fotografii și preotul a venit și a binecuvântat-o.", a mai declarat mama lui Maisie.