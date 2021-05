O poveste cutremuratoare a avut loc intr-un sat din udetul Valcea. Rudele unei fete care a murit in urma cu 21 de ani au avut un soc cand au dezgropat-o. Trupul tinerei care murise de SIDA nu se mai afla in cavou, informeaza bzi.ro.

Descoperirea a avut loc in momentul in care rudele au vrut sa il ingroape in acelasi loc pe tatal fetei. Membrii familiei si-au adus aminte ca la vremea respectiva, trupul fetei a fost pus in sicriu inca de la spital, iar medicii le-au spus sa nu deschida cosciugul.

"Sosete, lenjerie intima de femei, o panza intinsa si doi papuci, atat a fost in sicriu. Nicio bucatica de os...", a povestit stupefiata una din rude.Sotii Dumitrascu au avut cinci copii. Flori, cea mai mica, a fost dusa la Spitalul Victor Babes, din Bucuresti, de mama ei, care i-a spus apoi sotului ca fata are SIDA. Cateva luni mai tarziu, barbatul a fost chemat in Capitala sa ia trupul fetei. Omul a primit un sicriu sigilat.

Povestea ar putea sa ascunda un secret si mai terifiant

In urma cu 21 de ani, un cuplu de americani aparuse in satul lor pentru a infia un copil. In acea perioada, copila, pe numele ei, Flori, avea de facut o serie de analize la spital.

Medicii le-au spus ca micuta lor sufera de SIDA si ca trebuie sa stea internata.Rudele fetei se gandesc acum la un scenariu halucinant. Acestora le e teama ca nu cumva fiica lor sa fi fost "vanduta" americanilor care isi doreau sa infieze un copil, in timp ce lor li s-a spus ca fetita lor a murit pe patul de spital.Politistii au cerut o fotografie de-a fetei.Vor sa o proceseze pe calculator si sa incerce sa afle cum arata acum, ca sa fie data in urmarire.