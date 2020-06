Într-un interviu acordat site-ului Libertatea.ro, doctorul Flavius Lesnic, legist la Spitalul de Urgență Slatina și la Serviciul Județean de Medicină-Legală Olt, atrage atenția asupra fenomenului, după ce s-a confruntat cu mai multe situații în care membrii unei familii întrețineau relații sexuale, de cele mai multe ori fiind vorba de violuri.

Medicul Flavius Lesnic este revoltat pentru că atât familia, dar mai ales autoritățile preferă să ignore astfel de incidente.

Tânără de 19 ani, violată de tatăl ei

În cariera de 26 de ani de muncă, doctorul Flaviu Lesnic s-a confruntat cu multe situații de acest fel. El a povestit pentru site-ul Libertatea.ro cazul unei tinere de 19 ani, violată de tatăl ei și forțată de mamă să păstreze tăcerea.

„O fată de 19 ani merge la Poliție și reclamă faptul că este victima unui viol înfăptuit de tatăl ei într-un parc public din centrul orașului. Fata a venit însoțită de mama sa la mine pentru examenul medico-legal. Am recoltat secreții vaginale și fire de păr pubian din zona inghinală, care nu erau ale ei. Am cerut să-l aducă la mine și pe tată, pentru recoltare de probe ADN. Le-am cerut apoi polițiștilor să-mi dea o adresă de înaintare pentru a trimite probele la IML București, având nevoie și de o analiză genetică. Am fost surprins să aflu după câteva zile de la polițiști că au închis dosarul, pentru că fata și-a retras plângerea!”, povestește medicul.

Medicul spune că fata i-a mărturisit în timpul examinării că a fost violată și de unchiul său, când avea doar 13 ani, și care a ajuns la închisoare pentru fapta sa.

Victima, convinsă de mamă să retragă plângerea de viol

După ce a aflat că victima și-a retras plângerea, doctorul Flaviu Lesnic a luat legătura cu procurorii de la Slatina.

„Le-am povestit și mi-au spus că se vor ocupa ei. În scurt timp, polițiștii m-au sunat și mi-au comunicat că dosarul a fost redeschis, fiind semnată o ordonanță în acest sens. Probele recoltate nu le-am aruncat, nu arunc nimic niciodată, dar aveam nevoie să mai recoltez o probă de salivă de la fată pentru analiza genetică. Și am aflat că fata nu vrea să vină, mama acesteia făcând presiuni asupra fiicei sale să nu mai spună că a fost violată pentru că tatăl ei o să ajungă la pușcărie, iar ea nu o să se mai mărite niciodată. A învățat-o să spună că părintele s-a jucat cu ea”, spune medicul.

Rezultatele analizelor medico-legale n-au lăsat loc de interpretări.

„Firul lung de păr pubian găsit în zona inghinală a fetei era al tatălui și s-a confirmat raport sexual vaginal complet cu o persoană cu care are 99,999% rudenie de grad unu, adică tatăl”, spune medicul legist.

În urma unui examen psihologic, s-a constatat că fata de 19 ani suferea de oligofrenie. Chiar și așa, ea este cea care a venit la Poliție și a reclamat violul asupra sa.

Tatăl ei a fost într-un final arestat.

Doctorul Flaviu Lesnic este revoltat pe autorități, pentru că, spune el, organele abilitate tratează cu superficialitate aceste cazuri. „Toți știu, toți văd și întorc spatele. Ceva trebuie să se schimbe” este mesajul pe care îl transmite medicul.