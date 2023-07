Ce a aflat Simona Gherghe chiar în ziua în care a împlinit 5 ani de căsătorie cu soțul ei?! A vrut neapărat să le zică și fanilor ei

In articol:

Simpna Gherghe și soțul ei au sărbătorit cinci ani de la cununia religioasă. Cei doi formează o familie frumoasă și au împreună și doi copii care îi fac fericiție. Vedeta a ținut să împărtășească acest moment special cu fanii ei de pe Instagram.

Simona Gherghe și soțul ei, nunta de lemn

Prezentatoarea TV are toate motivele să fie fericită și împlinită deoarece are un soț și doi copii care îi fac viața mai frumoasă. Simona Gherghe și partenerul ei de viață împlinesc astăzi cinci ani de la cununia religioasă și sărbătoresc nunta de lemn. Această aniversare semnifică maturizarea, iar relația soților devine mai puternică. Simona a împărtășit cu fanii ei de pe Instagram că astăzi ea și soțul ei sărbătoresc cinci ani de la nuntă și a povestit cum s-au întâmplat lucrurile atunci.

„5 ani de la cununia religioasa. Am aflat ca i se spune nunta de lemn. Nu am facut mari organizari, mai exact ne-a luat vreo doua saptamani sa gasim un loc si sa ne luam o rochie si un costum. Am avut alaturi o mana de oameni, intr-o zi cu soare, ploaie, dans in ploaie, curcubeu si iar soare. La multi ani, @razsandulescu! #happyanniversary #loveandmarriage”, a scris Simona Gherghe pe Instagram.

Cum reușește prezentatoarea TV să facă față cu cariera și familia

După ce a devenit mamă, Simona Gherghe a fost dovada vie că le poți face pe toate și a reușit cu brio să se împartă între familie și carieră.

Cel care îi este alături mereu este soțul ei care o ajută cu tot ce are nevoie. Prezentatoarea TV a povestit că ea și partenerul ei de viață merg împreună în vacanțe cu cei doi copii și mereu găsesc un echilibru între relaxare și muncă.

„Suntem foarte organizați, altfel nu ai cum cu copii mici. Îl am pe soțul meu ajutor de nădejde, asta e formula în care funcționăm foarte bine, grădiniță, acasă, masă, baie și somn”, a declarat vedeta, pentru Spynews.ro.