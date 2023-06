Ce a aflat Theo Rose despre bebelușul ei la ultimul control? Se aștepta să nască, dar medicul i-a spus clar artistei ce se întâmplă cu sarcina: „Nu cred că vă așteptați”

In articol:

Theo Rose este de departe una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite artiste din țara noastră. În ultimii ani și-a creat o carieră de succes în industria muzicală, dar și în cea cinematografică, asta datorită apariției sale într-un serial cunoscut.

În prezent, artista trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Anghel Damian, iar cei doi așteaptă din clipă în clipă venirea pe lume a bebelușului lor.

Când va naște Theo Rose?

Datorită carismei și sincerității de care a dat dovadă întotdeauna, artista a reușit să adune de partea sa o mulțime de admiratori care îi sunt alături la orice pas. De asemenea, Theo Rose este activă pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește momente bune și mai puțin bune cu fanii ei.

Recent, cântăreața a postat un filmuleț pe pagina sa de Instagram prin care își anunța fanii cu privire la faptul că bebelușul ei întârzie să apară. Se pare că în urma ultimului control pentru monitorizarea sarcinii, doctorul i-a explicat că va mai dura o perioadă până când își va putea ține copilul în brațe.

Theo Rose a făcut chiar și o glumă cu privire la acest subiect, spunând că mai are câteva proiecte și filmări în desfășurare, tocmai de aceea vestea că mai are de așteptat până la venirea bebelușului nu este chiar îngrijorătoare.

„Nici nu vă mai zic că n-am stat acasă, că nici nu cred că vă așteptați la altceva. Am fost astăzi la control și mi-a spus doamna doctor că pare că mai vrea să stea. Am zis că foarte bine. Și așa mai aveam o chestie de filmat și am zis că poate nu apuc să filmez că nasc”, a spus vedeta pe pagina ei de socializare.

Theo Rose și Anghel Damian se pregătesc de întâlnirea cu bebelușul lor

Theo Rose și Anghel Damian așteaptă cu nerăbdare să-și întâlnească bebelușul. Cei doi s-au pregătit cu cele necesare și au cumpărat hăinuțe, dar și pătuț, biberoane și o cădiță specială pentru nou-născuți.

Se pare că cea din urmă le-a dat câteva bătăi de cap viitorilor părinți, tocmai de aceea vedeta a decis să apeleze la ajutorul fanilor săi pentru a afla dacă alegerea făcută este una potrivită.

„O întrebare! Voi v-ați spălat bebelușii în cădiță de asta specială? Am fost în mall, i-am cumpărat o cădiță de care am văzut și eu, dar sinceră să fiu nu știu cât e de comodă. Ce ziceți? Credeți că o să vadă bucuțele lui această cădiță? Am întrebat dacă trebuie să iau o salteluță ceva, o pernuță și cică nu, că nu alunecă.

Am zis că dacă vine copilul la pachet cu antiderapante, eu sunt fericită ”, a spus artista pe InstaStory.