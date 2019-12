Există o modă printre mămici: când hăinuțele bebelușului rămân mici, le faci cadou altui bebeluș care are nevoie de ele. O fac oamenii obișnuiți, cu atât mai mult vedetele cu oareșce posibilități materiale.

Ei bine, Monica Iagăr, devenită din nou mămică în vara anului acesta, la 46 de ani, speră să beneficieze și ea de un astfel de gest! Sportiva a postat un anunt pe o rețea de socializare, prin care întreba dacă există în lista ei de prieteni virtuali vreunul care să dețină și să se poată lipsi de unul sau mai multe body-uri întregi pentru bebeluși. “Are cineva body-uri întregi, cu tot cu picior, noi, de bebe de 6-9 luni sau 9-12 luni? Multumesc”, a scris Monica Iagăr. Acum, greu de apreciat de ce nu s-a dus pur și simplu într-un magazin specializat ca să achiziționeze hăinuțele de care avea nevoie și a preferat să posteze un asemenea anunț pe Facebook. Mai ales că, din câte se știe, atleta nu pare să fi sărăcit, ba chiar e cunoscută pentru situația sa materială foarte bună.

O mămică săritoare s-a oferit să... îi vândă Monicăi body-urile pe care le are, chiar dacă nu respectau întocmai solicitările fostei mari atlete. “Bună! Le am eu pe acestea. Nu sunt noi, dar sunt impecabile, 6-9 luni și nu au picior. Dar îți spun din experiență că și eu tot cu picior am luat la primul copil și îl deranjau. În plus, nu este recomandat de medici să aibă bebelușul șosete în timpul somnului. Le ndau cu 10 lei bucata. Ele costă 90 de lei setul de 3 bucăți. Am vreo 10 bucăți în total”, i-a scris Monicăi Iagăr o mămică.

Atleta Monica Iagăr a devenit mamă la 46 de ani

Deși are 46 de ani, vedeta și-a dorit foarte mult un bebeluș cu partenerul său de viață, Cristi. Monica a dezvăluit în cadrul unui interviu că a visat să aibă și un băiat.

Dumnezeu i-a ascultat ruga, așa că fosta mare sportivă a adus pe lume la finele lunii august un băiețel perfect sănătos, pe care l-a botezat Efrem. „Binecuvântat sa fii Efrem si bine ai venit la noi acasa. Mami si tati si surorile te iubesc!!!!”, a scris Monica Iagăr în dreptul imaginilor cu bebelușul, pentru care a primit o mulțime de like-uri și de comentarii în care sunt felicitați pentru venirea pe lume a micuțului.

„Mă numesc Monica Iagăr, cred că toată lumea mă știe ca sportivă, dar am venit aici să vă povestesc despre ce am făcut și fac mai departe pentru a deveni mamă. Probabil că se știe că am două fetițe, și atunci când ai două fetițe, vrei și un băiat. Nu contează vârsta, am 46 de ani și cred că vârsta este cea mai mică poblemă, cel puțin pentru mine. O să spuneți «da, este sportivă»’, dar nu înseamnă că dacă sunt sportivă, sunt și sănătoasă. O luptă care durează de doi ani și sper să fie cu succes”, a spus Monica Iagăr în cadrul campaniei inițiate de Asociația „Și eu am dreptul să fiu părinte”.

Monica a mai pierdut o sarcină

De teama că lucrurile nu vor fi în regulă, Monica Iagăr a ținut totul secret până în luna a 8-a, pentru că, din păcate, marea sportivă a mai pierdut o sarcină.

„Am pierdut o sarcină în patru luni și era așa, am zis ok, ca la olimpiadă, lasă că mai mergem săptămâna viitoare, mai concurăm, mai vedem ce facem. Probabil că sunt momente în care cazi și de-a lungul acestor ani, sunt femei care renunță. Nu ai voie să renunți, eu am încercat, până să ajung la o formă finală. Am încercat toți doctorii din București. Toată lumea spunea că infertilitatea și ginecologia sunt o știință. Am zis «dați-mi o soluție».

Mă duc la cineva care îmi dă o soluție viabilă și cu o concluzie clară. Da, probabil că asta m-a și motivat, dar m-a motivat mult pentru că am văzut multă lume care bâjbâie și nu știe încotro să te îndrepte. Face o poveste, o întâlnire, îți prezintă a, b, c, d, dacă vrei îți alegi ce drum vrei, ce linie, te duci acasă și ești nedumerită pe unde să te duci. Dar nu e o luptă, nu e un război. Te războiești cu doctorii, cu știința? Nu. Trebuie să fii optimist, să crezi, pentru că nu ai cum să realizezi”, a povestit Monica Iagăr în același interviu.