Ce a apărut la mormântul Raisei? Unul din gropari face dezvăluiri cutremurătoare: "Am fost la zeci de înmormântări, dar așa ceva nu am văzut"

Nimeni și nimic nu o poate aduce înapoi pe Raisa, copila de 11 ani, lovită de o mașină de Poliție, pe trecerea de pietoni. Familia fetiței este devastată de durere și își dorește ca autoritățile să facă dreptate, în cazul uciderii copilei lor. Raisa a fost condusă pe ultimul drum, în urmă cu câteva zile, locul ei de veci fiind în cimitirul Chitila.

Acolo își găsește liniștea copila de 11 ani, care până acum o săptămână își trăia copilăria din plin.

Părinții fetiței sunt copleșiți de durere, iau calmante ca să poată face față șocului prin care trec și abia recent au găsit curajul de a intra în camera Raisei. Liliana și Claudiu plâng după fetița lor și cu greu încearcă să revină la normal, pentru băiețelul lor de trei ani, care nu realizează încă ce tragedie s-a abătut asupra familiei sale.

Ce a apărut la mormântul Raisei, la scurt timp după înmormântare

Mormântul Raisei este acoperit cu multe flori și coroane care au mesaje de-a dreptul emoționante. Crucea copilei este albă, semn de puritate pentru îngerul, care nu mai este lângă părinții ei. Multe lacrimi și multă durere au fost la înmormântarea Raisei, pentru că toată lumea prezentă a avut un șoc, după ce micuța a murit.

Până și groparul a rămas înmărmurit de durere, după ce a văzut atâția oameni plângând după copilă, atâta suferință, pe care nu a putut s-o descrie în cuvinte.

„Am şi eu ceva de zis. Am fost la zeci de înmormântări şi am băgat în groapă oameni cu nemiluita, săraci şi bogaţi, tineri şi bătrâni, dar aşa durere nu am mai văzut. Dacă plângeam noi, groparii...”, a spus nea Vasile, un gropar, notează Click.

