Ce a apărut pe contul lui Răzvan Miheț, la scurt timp după ce Gina Matache a declarat că îl consideră încă ginerele ei. Toată lumea îl sfătuiește să lupte pentru custodia copiilor: "Ține-i departe de mediul toxic în care trăiesc"

Vestea că Răzvan Miheț și Oana Matache și-au spus ”Adio”, ajungând în pragul divorțului, a luat prin surprindere pe toată lumea, mai ales că acest lucru s-a aflat abia după ce sora Deliei a fost surprinsă la brațul unui alt bărbat cu care și-a refăcut viața, Radu Siffredi, un tânăr în vârstă de 28 de ani.

Cei doi s-au mutat deja împreună, iar Oana i-a luat chiar și pe cei doi copii ai săi să locuiască alături de ea și de noul partener de viață, lucru ce nu a fost deloc pe placul familiei sale, izbucnind un adevărat scandal.

În primă fază, Gina Matache a făcut câteva postări legate de Radu Siffredi pe pagina personală de Instagram, acolo unde îl ironiza. De asemenea, recent, aceasta a transmis un alt mesaj legat de încă ginerele său, Răzvan, spunând că pentru ea, în continuare, bărbatul face parte din familie, mărturisind că nu are încredere sub nicio formă în Radu.

„ Eu n-am nevoie de ginere, că eu am ginere și am un ginere super elegant, super frumos, super tătic! Că știi cum e, orice căsnicie are și o facă de așa... un impas! E probabil că... Crede-mă, eu nu știu amănunte! Eu întotdeauna am văzut numai bine, niciodată nu am văzut acolo scandaluri, certuri, nu am văzut nimic! Nu știu, doar ei știu ce a fost între ei și dacă a fost ceva sau dacă a fost un moft! Habar nu am! Pentru noi a fost surpriză totală!”, a declarat Gina Matache, în cadrul emisiunii „Teo Show”.

Totodată, recent, la una dintre imaginile postate în anul 2021 de Răzvan Miheț pe pagina personală de Instagram, internauții l-au sfătuit să intervină în scandal și să rezolve situația, de dragul copiilor: „De ce nu reacționezi în legătură cu subiectul care te implică direct? Ia copiii din mediul ăla toxic.”, „Fă ceva în legătură cu copiii tăi. Ține-i departe de mediul toxic în care trăiesc.”, sunt două dintre părerile internauților.

Gina Matache speră că situația se va rezolva

În ultimul interviu acordat de Gina Matache, artista a dat de înțeles că nu a găsit încă momentul potrivit pentru a discuta cu fiica sa, Oana, despre situația actuală, însă cu toate acestea, mama tinerei speră că fata ei își va da singură seama de tot ceea ce se întâmplă în jurul său.

Citește și: Oana Matache și actualul iubit, prima apariție împreună, în direct! El e bărbatul cu care se iubește acum sora Deliei! Adevărul despre scandalul divorțului: "Este foarte multă anxietate și frică"

„ Momentan, lăsăm lucrurile, că nu pot să mă bag! Are 30 și ceva de ani... Pot eu să mă bag acum în viața lor!?(...) Măi, viața e viață! Viața e lungă! Sper să se trezească și să se sperie de ce are lângă ea acum! Pe mine mă interesează doar de ginerele meu, care e Răzvan, de copii, de Oana, că e fata mea, dar, în rest...”, a mărturisit Gina Matache.

