Ce a apărut pe contul Siminei Loica, în ziua în care a anunțat că așteaptă un copil cu Bobicioiu. Cei doi s-au despărțit, la scurt timp după ce au aflat că vor deveni părinți

In articol:

Simina Loica și Alexandru Bobicioiu, ambii foști concurenți de la „Puterea Dragostei”, vor deveni părinți peste câteva luni. Chiar Simina a dat vestea pe contul ei personal de TikTok, însă a dezvăluit că este foarte tristă pentru că ea și tatăl copilului s-au despărțit, după o relație cu năbădăi, care a durat un an.

Citește și: George Zănoagă, primele declarații după lupta cu Fachiru! A vorbit în premieră despre problemele de sănătate pe care le-a avut înainte de meci: "Nu îmi caut scuze"| EXCLUSIV

Simina Loica mai are un copil din căsnicia cu Alex Zănoagă, pe care l-a cunoscut în același reality-show unde au participat ea și Alexandru Bobicioiu. Într-un live pe TikTok, fosta concurentă de la „Puterea Dragostei” le-a spus urmăritorilor săi că este însărcinată, dar că Bobicioiu nu a mai căutat-o de când au aflat că vor fi părinți. Simina este foarte afectată de despărțirea de tatăl bebelușului ei și a postat astăzi, pe pagina sa de personală de Instagram, o fotografie cu ea. Viitoarea mămică pare foarte tristă și îngândurată, lucruri pe care le-a recunoscut și ea în live-ul de pe TikTok, în care a povestit că Bobicioiu a tratat-o cu indiferență de când ea i-a spus că este însărcinată.

Citește și: Alex Zănoagă, mesaj tăios pentru Simona și Bobicioiu, după ce cei doi au vorbit despre nuntă: "Să nu se grăbească"| EXCLUSIV

Citeste si: Frica pe care Theo Rose nu și-a putut-o scoate de minte, înainte de a naște: „Mi-a fost groază”. Anghel Damian nu a scăpat-o din ochi nici măcar o secundă- kanald.ro

Citeste si: Amenințare fără precedent la adresa SUA! "Teritoriul lor este în vizorul nostru"- stirileprotv.ro

„Eu am așteptat mai mult de o săptămână și nimic... nepăsare, în condițiile în care sunt și însărcinată. Eu am așteptat, am iertat și nimic. Nimic de la nimeni, că să înțelegeți. Am zis că cel mai bine e că toată lumea să știe adevărul, să va deschid ochii, să înțelegeți”, a spus Simina Loica, pe contul personal de TikTok.

Simina Loica [Sursa foto: Instagram]

Simina Loica va fi o mamă singură

După ce s-a despărțit de tatăl lui Dominic, primul băiețel al Siminei, aceasta a intrat într-o relație cu Alexandru Bobicioiu. Acum, fosta concurentă de la Kanal D este însărcinată din nou, însă s-a despărțit de Bobicioiu, tatăl celui de-al doilea copil al ei, chiar dacă plănuiau să se căsătorească în această vară. Deși radiază de fericire pentru că va fi din nou mămică, Simina este în același timp foarte tristă pentru că își va crește copilul singură.

În plus, unii dintre internauți i-au sugerat chiar să întrerupă sarcina, însă viitoarea mămică nici nu a vrut să audă de această variantă.

Citeste si: „Știu foarte bine că o să fiu discreditat.” Sebastian Țopescu a vorbit despre ceea ce își dorește să facă în viață. Tânărul nu își dorește să trăiască în umbra tatălui său- kfetele.ro

Citeste si: Barem Română BAC 2023 Edu.ro. Baremul de corectare a fost publicat! Iată cum se rezolvă corect subiectele!- stirilekanald.ro

Citeste si: Autopsia lui Michael Jackson: Ce s-a descoperit pe corpul regelui pop la 14 ani de la moartea sa- radioimpuls.ro

Citește și: Alex Zănoagă este într-o relație de 8 luni! Cine este cea cu care și-a refăcut viața după divorțul de Simina? "Să fim fericiți și sănătoși"| EXCLUSIV

„Nu îl fac pentru el (nr. copilul), e al meu, eu nu aștept nimic. Eu nu mai simt nimic. Sunt fericită jumătate, dar jumătate nu prea pentru că știu ce mă așteaptă... dar sunt puternică, știu că pot și singură, am deja unul, pot și cu doi”, a mai spus fosta concurentă de la ”Puterea Dragostei”.