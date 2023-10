Ce a avut de spus Florinel Coman după remiza de pe Arena Națională: „Am fost egoiști la ultima pasă, dar fără să vrem”

In articol:

Vizibil dezamăgit de rezultatul obținut, Florinel Coman (25 de ani), a tras prima concluzie după remiza cu Universitatea Cluj.

„Am fost egoiști la ultima pasă”, a concluzionat șeptarul vicecampioanei, unul dintre oamenii de bază ai echipei.

Cât despre titlu, Florinel Coman a declarat că este mult prea devreme pentru a face anumite afirmații, lupta se poartă până în ultima clipă.

Florinel Coman: „Am avut ocazii, dar n-am reușit să marcăm”

„Am întâlnit o echipă cu experiență, jucători care știu joaca. Am început bine, am marcat repede. Am crezut că ne vom face un meci ușor, dar nu a fost așa. Am fost egoiști la ultima pasă, dar fără să vrem.

Nu ne-au surprins, știam că vom întâlni o echipă căreia îi place să paseze, fără presiune. Rămânem cu un punct. Ne pare foarte rău, că ne-am propus să nu ne încurcăm acasă. Jocul a fost bun, am avut ocazii, dar nu am fost lucizi în fața porții.

Dacă făceam un meci foarte bun, câștigam cu siguranță. Atitudine, cum să n-ai atitudine? Am avut ocazii, dar n-am reușit să marcăm. Ei au luptat până în ultimul minut. Trebuie să fim mai atenți la fazele fixe.

Este prea devreme să vorbim despre lupta la titlu. Este prea devreme. Bătălia se va da în play-off. Important este play-off-ul”, a declarat Coman.

Citeste si: Mirii din Irak, dezvăluiri tulburătoare din noaptea nunții de coșmar: „Mi-am apucat soția și am început să o târăsc”. Bărbatul și-a salvat mireasa în ultimul moment- kanald.ro

Citeste si: VIDEO- Ultimele imagini cu DJ Lalla! Cum a fost surprinsă tânăra cu doar două ore înainte de a fi găsită decedată pe plajă- stirilekanald.ro

Florinel Coman este singurul jucător care părăsește terenul când își dorește

Gigi Becali i-a oferit șeptarului Florinel Coman o înțelegere unică în fotbal, dorind să-i facă toate poftele. Vedeta „roș-albaștrilor” poate decide de unul singur când dorește să părăsească terenul.

Această decizia a lui Gigi Becali reprezintă o încurajare pentru Florinel Coman, care așteaptă un transfer important de peste hotare.

„Trebuie să îi dai lui Florinel o ceva, o încurajare, un plus, să poată să spere și el. El vede că ăla a plecat, ăla a plecat, toți care erau sub el au plecat. Coman era ca valoare peste toți”, a explicat Gigi Becali.

„Dacă ajunge să câștige milionul nu mai pleacă”, a spus Horia Ivanovici.

„Păi vezi, iar atunci vreau să îl încurajez. I-am dat spre exemplu opțiunea să se schimbe când vrea el. Da, el iese din teren când vrea el”, a completat de Gigi Becali.

Citeste si: VIDEO. Cum a fost surprinsă DJ Lalla, înainte de a-și pierde viața. Ultimele imagini cu tânăra- kfetele.ro

Citeste si: Update: Pompierii încă intervin la incendiul din clădirea de lângă Maternitatea Giulești. În incintă s-ar fi aflat probe importante ale Poliției în mai multe dosare. Ancheta este în desfășurare- stirilekanald.ro

Citeste si: Laurențiu Damian, tatăl lui Anghel Dămian, primele declarații despre nepotul său: "Nu pare încă foarte familiarizat cu treaba asta, dar poate că cer eu prea multe de el acum”- radioimpuls.ro

Citește și: Dorin Goian are încredere totală în „roș-albaștri”: „FCSB va fi campioana de anul ăsta”

FCSB - „U” Cluj 2-2 [Sursa foto: Instagram FCSB]

Citește și: Dialog dur între Gigi Becali, Ionel Dănciulescu și Ilie Dumitrescu! Totul s-a petrecut în direct

Florinel Coman, vedeta FCSB-ului

Winger-ul a bifat al șaptelea sezon în tricoul celor de la FCSB, fotbalist care a fost inițiat de Gică Hagi, care până în prezent nu a reușit să evolueze în străinătate. Deși este un jucător experimentat, accidentările de-a lungul carierei i-au încetinit evoluția.

„Zice că nu mai vrea și vrea schimbare, el iese când vrea, când simte că nu mai poate. Deci Coman cere schimbare când vrea el, el nu o să fie schimbat niciodată. A primit undă verde, el se schimbă doar când vrea el.

Bine nu o să vă zică asta staff-ul tehnic, dar vă zic eu. Coman se schimbă când vrea el. Adică el se schimbă, știi când? El e jucător prea valoros și se schimbă doar atunci când nu mai poate, când e obosit”, a mai declarat finanțatorul celor de la FCSB.