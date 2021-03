Ce a avut de spus Ilie Năstase, după ce soția lui a decis să divorțeze?! Declarațiile Ioanei Năstase: "O să îmi ia totul la divorț.."

In articol:

Ioana și Ilie Năstase urmează să divorțeze în perioada următoare, după ce soția lui nu a putut trece peste incidentul violent. Ce a avut de spus fostul tenismen despre situația actuală?!

În urmă cu doar o zi, Ioana Năstase a decis să depună actele de divorț la tribunal. Cei doi soți au fost implicați într-un scandal de proporții, după ce fostul sportiv a agresat-o fizic pe partenera lui. La momentul respectiv, Ioana a sunat la numărul de urgență pentru a putea scăpa din mâinile bărbatului.

Totuși, se pare că bărbatul nu este total de acord cu situația actuală.

Ba chiar mai mult, Ilie vrea să îi ia tot soției lui.

„Ultimele sale cuvinte pentru mine au fost acelea că o să îmi ia totul la divorț. Probabil vrea să îmi ia și ce am dobândit cu fostul meu soț. Eu nu sunt genul să tolerez.

Ioana și Ilie Năstase divorțează

Mie nu are cum să îmi ia totul. Există o lege ce ține cu dreptatea. Eu am muncit o viață pentru ce am acum, deci nu are cum să îmi ia Ilie mie lucrurile și munca mea”, a declarat Ioana pentru playtech.ro.

Ioana și Ilie Năstase vor divorța, iar decizia i-a apărținut în totalitate frumoasei brunete. Se pare că aceasta nu poate trece peste episodul violent al soțului ei, așa că a mers și a depus cererea de divorț.

“Da, am depus cererea de divorț. Eu am decis asta, pentru că este cea mai buna soluție. În această perioadă, Ilie nu a încercat să se împace cu mine sau să facă vreun pas în ceea ce privește acest lucru. Consider că am dat suficient timp pentru un semn de împăcare de la el și nu s-a schimbat absolut nimic”, ne-a spus Ioana, în exclusivitate pentru playtech.ro