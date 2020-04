In articol:

Vila lui Nuțu Cămătaru se află în Ferentari, construită pe un domeniu impresionant, care se intinde pe patru strazi, cu o suprafață de 5 hectare. WOWbiz.ro a dezvluit că proprietatea este impartita in doua: pe jumatate resedinta, pe jumatate club de echitatie. (vezi ce sexy e fiica lui Sile Cămătaru)

Cu ani in urma, aici Nutu tinea animale salbatice, confiscate insa de autoritati pentru ca nu beneficiau de conditii prielnice. Vila are un etaj, însă este foarte întinsă, având mai multe corpuri, după cum se poate observa din câteva fotografii postate recent de fiul lui Nuțu, Dany. Există și o piscină generoasă, dar și o mică piațetă în care Nuțu Cămătaru a construit o fântână arteziană.

Ce a construit Nuțu Cămătaru în curtea vilei sale. El s-a mutat la Snagov

Aceasta se aprinde noaptea și e principala atracție pentru prietenii lui Dany, care se fotografiază cu fântâna luminată pe fundal. Nuțu Cămtaru nu mai locuiește aici, mutându-se cu Claudia Brazilianca la Snagov. "Nu mai stau in Ferentari. Noua mea sotie are domiciliul in Snagov, si acolo am luat o casa, pe care am trecut-o pe numele meu. Este pentru mine si pentru Claudia", a declarat Nuțu.

La finalul lui 2017, Nuţu fost condamnat la 5 ani şi 5 luni de închisoare cu executare într-un dosar de infracţiuni de violenţă - şantaj, cămătarie, omor, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, dar a fost eliberat pe baza legii recursului compensatoriu.