Un medic pediatru din Brăila riscă să rămână fără loc de muncă, după ce mai mulți părinți s-au plâns de felul în care s-a prezentat ea în fața pacienților. Cristina Stănescu, președintele Colegiului Medicilor, a declarat că nu îi va mai da doctoriței reclamare aviz de liberă practică începând cu 1 ianuarie 2020 dacă aceasta nu va fi supusă unor evaluări psihiatrice şi profesionale, pe care să le şi treacă.

„Pentru anul viitor, Colegiul Medicilor nu-i va da avizul de liberă practică fără să facem o expertiză psihiatrică şi o evaluare profesională. Dar eu sper să nu se mai ajungă acolo. Sper că cei din conducerea spitalului nu vor lăsa aşa lucrurile fără să ia măsuri. Normal, ar trebui să se blocheze la nivel de spital, să se ia măsurile care se impun, să nu ne mai ceară avizul de liberă practică”, a declarat dr. Cristina Stănescu, conform adevărul.ro.

Pacienții s-au plâns pe Facebook

„De la intrare te ia un miros de urină, doamna doctor mirosea a urină, dresuri rupte, parcă hărtănite de câini, papucii care trebuiau să fie albi, rupţi şi au devenit culoarea urinei, iar cizmele lungi erau rupte şi jupuite, fusta descusută, iar halatul plin de mizerie, la fel ca şi papucii. Acest medic şi-a permis să pună mâna pe fiul meu, care a vomat ulterior la toaleta din spital. Fac menţiunea că, în mod repetativ, a întrebat de dureri în gât, de burtă, a scris într-un caiet, iar eu am vrut doar să-l vadă un oftalmolog şi doream doar trimitere de la Pediatrie la UPU”, a scris pe reţeaua de socializare mama copilului, un băiat de 13 ani.

„Şi eu am păţit-o cu această doamna doctor… am mers doar pentru o răceală şi a ajuns să mă dezbrace aproape complet şi să mă întrebe de o sută de mii de ori dacă mănânc cărniţă. Era ciudată şi-mi era frică, i-am zis mamei să nu mă lase să mă interneze. Până la urmă am reuşit să scap doar cu o reţetă, însă când am mers la medicul de familie pentru a-i cere o părere, mi-a spus că pe reţetă erau multe antibiotice şi pastile care nu aveau treabă cu răceala mea, erau pentru alte afecţiuni. Am avut mare noroc că nu am luat imediat pastilele, că cine ştie ce mai păţeam? Am aflat ulterior că i-a murit familia şi trăieşte în Chercea într-un garaj, are probleme psihice şi toată lumea cunoaşte situaţia, dar din lipsă de doctori o ţin pe dânsa”, a scris o altă persoană.