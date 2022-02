Ce a descoperit Andreea Tonciu după ce a fost la cumpărături! Vedeta, pregătită să facă sesizare: „Ne îmbolnăvim”

In articol:

Andreea Tonciu este una dintre cele mai iubite vedete din showbiz. Transparența, carisma și modul sincer de a spune lucrurilor pe nume, sunt doar câteva dintre calitățile, care au adus-o cât mai aproape de inimile oamenilor. De asemennea, bruneta este una dintre cele mai frumoase femei din showbiz-ul românesc. Vedeta

TV are o cariereă impresioantă în televiziune, aceasta reușind să cucerească prin simțul umorului și curajul de a se arăta așa cum este.

Nu doar la capitolul profesional bruneta performează, ci și în viața personală. Andreea Tonciu se mândrește cu una dintre cele mai frumoase famili din lumea mondenă. Are un mariaj reușit cu Daniel Niculescu, cu care este împreună de câtiva ani buni, iar din rodul iubirii lor a rezultat o fetiță minunată, Rebeca, de care vedeta este extrem de mândră.

Deși nu mulți și-ar fi imaginat-o pe Andreea Tonciu în aceasta postură, brunetei i-se potrivește acest rol mănușă. Vedeta TV își iubește foarte mult fiica și se preocupă atent de îngrijirea și educarea fiicei ei, dorind să-i ofere cele mai bune lucruri.

Andreea Tonciu [Sursa foto: Instagram]

Andreea Tonciu, reacție acidă în mediul online

Pentru că este atât o gospodină, cât și o mamă desăvârșită, Andreea Tonciu a mers la cumpărături, într-o zonă scumpă a Capitalei, pentru a-i putea prepara mâncarea fiicei ei. Ca de fiecare dată, bruneta a cumpărat alimentele de care avea nevoie. Mare i-a fost mirarea, atunci când carnea pe care a cumpărat-o era expirată. Vedeta TV a fost extrem de supărată și chiar este pornită să facă sesizare.

"Cum sunt o femeie care îmi place să am totul pregătit, aseară mi-am făcut cumpărăturile ca să fac astăzi mâncare pentru Rebi.(...) Printre acestea am luat și carne ca să fac ciorbă și o tocăniță. (...) Ce să văd? M-am apucat să fac mâncare și când am deschis caserola am observat că mirosea în ultimul hal. De ce schimbați data exprimării? De ce se întâmplă asta?(...) Nu vă este rușine că putem să ne îmbolnăvim?(...) M-am spălat de trei ori pe mâini și tot îmi miros mâinile. Să vă fie rușine, nu este posibil așa ceva. O să fac sesizare", a dezvăluit Andreea Tonciu, pe Instagram.