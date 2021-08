Ce a discutat Irinel Columbeanu cu fiica lui, după despărțirea Monicăi Gabor de Mr. Pink: „Am aflat...”

In articol:

Monica Gabor a șters toate pozele cu Mr. Pink și cu fiul acestuia și-a luat fiica și a plecat la sora ei, Ramona. Nu se cunosc cu certitudine motivele care au determinat-o pe fosta doamnă Columbeanu să se despăartă de omul de afaceri cu care avea o relație de circa un deceniu și cu care se căsătorise în urmă cu doar câteva luni.

De asemenea, ea nici măcar nu a avut o reacție pe marginea acestui subiect nici acum, la câteva zile după ce informația a apărut în presă.

Irinel Columbeanu a vorbit cu fiica lui: „ Nu doresc să dezvălui unde se află în prezent”

Deși după divorș Irinel Columbeanu a obținut custodia fiicei sale și a Monicăi Gabor, acesta a lăsat-o pe Irina să plece la mama ei, în America, unde putea fi mai bine îngrijită și unde avea acces la educație de calitate. Din nefericire, ghinioanele s-au ținut lanț pentru Irinel Columbeanu, care și-a pierdut toată averea, iar acum trăiește la fel ca un om de rând.

El spune că a aflat din presă despre despărțirea fostei sale soții de Mr. Pink, dar însă nu a vorbit niciodată cu ea, în schimb a discutat cu Irina, fiica lui. Irinel Columbeanu nu a vrut să spună unde se află cele două și a mai dezvăluit că fiica lui nu se va întoarce în România din cauza contextului epidemiologic actual.

„Nu am vorbit cu Monica după ce am aflat acest lucru. Am vorbit cu Irina, fiica mea. Este bine fata, continuă să scrie la carte, asta mi-a spus. Nu doresc să dezvălui unde se află în prezent, important este că e bine și atât. Nu cred că vine în România vara aceasta, nici nu are cum să vină, nu vedeți și voi la televizor ce se întâmplă”, a declarat Irinel Columbeanu pentru impact.ro.