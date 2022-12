Ce a făcut Cristina Șișcanu în club, la ziua lui Cătălin Botezatu! Mădălin Ionescu se afla acasă în tot acest timp: „Fără soț”

In articol:

Cristina Șișcanu este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din România. Vedeta a cucerit inimile publicului încă din primele sale apariții. Cristina Șișcanu trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu soțul ei, Mădălin Ionescu.

Ce a făcut Cristina Șișcanu singură în club?

Cei doi au împreună o fetiță, pe nume Petra, însă se ocupă și de creșterea lui Filip, unul dintre copiii lui Mădălin Ionescu din căsnicia anterioară.

Cristina Șișcanu este destul de prezentă în mediul online, acolo unde își ține fanii la curent cu tot ce se petrece în viața ei. Recent, vedeta a distribuit pe rețelele de socializare câteva filmulețe în care le zicea urmăritorilor că urmează să petreacă la ziua de naștere a unui drag prieten.

Seara trecută, celebrul creator de modă, Cătălin Botezatu, și-a sărbătorit ziua de naștere, într-un club din centrul Bucureștiului. La petrecere au fost invitate nume cunoscute din showbiz-ul românesc, inclusiv Cristina Șișcanu, care, însă, s-a prezentat fără partenerul de viață.

Prezentatoarea TV nu a dezvăluit mai multe detalii în legătură cu absența soțului ei, însă, din fotografiile și filmulețele postate pe rețelele de socializare, pare că s-a distrat de minune și a petrecut timp prețios cu oamenii dragi sufletului ei.

„ Ce credeți că fac la ora asta? Merg în club, fără soț”, a anunțat Cristina Șișcanu pe pagina ei de Instagram.

Vedeta a dansat și făcut poze cu Cătălin Botezatu, semn că au petrecut și s-au simțit recunoscători pentru momentele împreună. Cei doi sunt prieteni foarte buni și au făcut parte și din aceeași emisiune, „Bravo, ai stil! Celebrities”, în ediția în care Cristina Șișcanu a fost concurentă, iar Cătălin Botezatu a fost jurat.

"Soții au rămas acasă și noi am venit în club la ziua de naștere a lui Cătălin Botezatu. Cred că nu am mai fost în club de vreo 10 ani. La mulți ani, Cătălin!", a transmis Cristina Șișcanu, pe rețelele de socializare.

Cristina Șișcanu, fără soț la ziua de naștere a lui Cătălin Botezatu. [Sursa foto: Instagram]

Care este relația dintre Stefania, Filip și Petra?

Ștefania și Filip sunt copiii lui Mădălin Ionescu din prima căsătorie. Cristina Șișcanu nu face diferențe între cei doi și fiica sa, mai mult decât atât, îi crește și îi iubește în mod egal. În ciuda diferenței de vârstă dintre ei, cei trei copii sunt extrem de uniți.

" Noi avem copii de toate vârstele, cu preocupări diferite. Ştefania împlineşte 22 de ani, vrea să ia viaţa în piept şi se pregăteşte să se mute de acasă, la câteva străzi distanţă de noi, Filip are 15 ani, iar Petra are doi. Dacă o întrebi pe cea mică pe cine iubeşte cel mai mult o să spună că pe "Pepe". Aşa îl alintă ea pe Filip, nu ştiu de ce. Îi zice şi Filip, dar mai des "Pepe". Pe Ştefania o alintă "Sisi". Pe Filip îl mângâie, îl pupă, se joacă cu el, îi găteşte în bucătăria ei de jucărie, iar el se preface că bea şi mănâncă tot ce îi pregăteşte ea. Fac şi puzzle-uri împreună. Filip are o răbdare incredibilă cu ea", a declarat Cristina pentru WOWbiz.ro